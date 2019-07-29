У конкурсу краси "Міс Україна" з'явилася своя алея

Відбулося останнє випробування для претенденток на головну корону країни "Міс Україна-2019".

Цього разу дівчата виконали благородне і екологічно корисне завдання – висадили алею "Міс Україна" у парку ім. Т. Шевченка. Тепер одну з найпопулярніших зелених зон столиці будуть прикрашати кущі бузку, які стануть не тільки чудовою фотозоною для активних користувачів соцмереж та пересічних містян, а й символом суспільної значущості та важливості тих соціальних цінностей, які пропагує конкурс.

Нагадаємо, що цьогоріч організаційний комітет конкурсу "Міс Україна" особливо ретельно готував випробування для учасниць проекту. Після грандіозної презентації претенденток у ході подальшого відбору дівчатам довелося подолати смугу перешкод "Гонка нації" та взяти участь у жіночому гольф-турнірі. У ході змагань дівчата продемонстрували свою різнобічність та найпозитивніші якості характеру. За підсумками кожного випробування було визначено переможниць, які отримали нагороди і подарунки від організаторів та спонсорів конкурсу.

А уже на початку серпня буде оголошено імена 25 красунь, які на завершальному етапі конкурсу запекло боротимуться за звання найкрасивішої дівчини і головну корону країни "Міс Україна-2019". Інтригуючий і довгоочікуваний фінал цього вишуканого і насиченого естетикою змагання відбудеться у вересні.

Хочемо нагадати, що вже стартувала продаж квитків на головне шоу країни "Міс Україна 2019".

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