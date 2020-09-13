У Китаї дівчина вичавила прищ і потрапила до лікарні в критичному стані

У Китаї 19-річна дівчина потрапила до лікарні в критичному стані з хворобою мозку після того, як видавила прищик на носі.

Так, мешканка провінції Чжецзян надійшла до медустанови з температурою 39 градусів – лікарі діагностували у неї менінгіт на початковій стадії, повідомляє Daily Mail.

Як з'ясувалося, видавивши прищик, дівчина стала страждати від болів в області правого ока. Через кілька днів у неї піднялася температура, а око сильно набрякло.

Причиною хвороби виявився тромбоз кавернозного синуса – порожнини позаду очниці. Цю небезпечну недугу викликає інфекція, яка поширилася на синуси твердої оболонки мозку. Кожен третій пацієнт з даним захворюванням гине.

Зараження може відбутися через ніс, вуха, зуби, синуси. Швидше за все, в даному випадку мікроб потрапив через ранку, що залишилася на місці вичавленого прища.

Лікарі призначили дівчині курс антибіотиків. Її стан стабільний, але поки вона залишається в лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Японії лікарі дістали 4-сантиметрового черв'яка з горла дівчини.