"Ця леді хвора": Кім Кардашьян розлютила мережу голою фотографією з дочкою

Американська актриса і модель Кім Кардашьян шокувала мережу новим знімком для рекламної кампанії власного бренду косметики KKW Beauty.

На фотографії зірка позує оголеною по пояс і тримає на руках свою дочку Чикаго прикриваючи нею груди. Світлину вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Обидві героїні позують з закритими очима, а на повіках Кім нанесений яскравий пігмент з останньої колекції Flashing Lights.

"Моя небесна дитина", - підписала фотографію зірка.

Однак шанувальники в коментарях назвали це "знущанням над дитиною". "Ти використовуєш дитину для просування свого бізнесу?", "Навіщо люди роблять це заради грошей? Ця леді хвора", "Чому вона не прикрила груди руками. Я маю на увазі, в чому суть дитини?", "Чому дитина гола? Це неправильно", - написали користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома американська модель і телеведуча Кім Кардашьян знялася у пікантній фотосесії для KKWbeauty.