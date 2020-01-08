Головна Новини
8 січня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Ці зачіски старять! Як не треба стригтися після 50 років

3.8т
Читати матеріал російською

Жінкам старше 50 років підходять не всі зачіски. У цьому віці слід звертати увагу на форму стрижки та колір волосся.

Дуже багато варіантів, які популярні у жінок, слід забути, оскільки вони старять і псують зовнішній вигляд, пише "Рамблер".

Ці зачіски старять! Як не треба стригтися після 50 років
Новини
Модні стрижки: топ-4 варіанти, які зроблять волосся гарнішим

Класичний зріз

Класична стрижка, до якої вдаються 50% жінок старше 50 років не тільки немодна, але і занадто сильно виділяє вилиці, що візуально додає дамам 7-8 років.

Зачіски в формі шолома

Об'ємні "шоломи" на голові підходять жінкам не старше 40 років. Вся справа в тому, що така зачіска візуально додає років 5. Краще спробувати каре або піксі. Ці зачіски мають більш витончені силуети.

Занадто довге волосся

Довгі локони - прерогатива молодих дівчат і жінок середнього віку. Така зачіска візуально старить обличчя.

Ці зачіски старять! Як не треба стригтися після 50 років

Надто темний колір волосся

Темні кольори роблять обличчя неживим і підкреслюють зморшки і вікові недоліки. Зверніть увагу на модне фарбування каштанового кольору з легкими мелірованими пасмами на тон нижче основного кольору.

Ріденький коротенький чубчик

Такі чубчики сильно псують зовнішній вигляд, підкреслюючи всі вікові зміни шкіри. Стилісти рекомендують жінкам відмовитися від них на користь довгих і щільних.

Ці зачіски старять! Як не треба стригтися після 50 років

Раніше OBOZREVATEL розповів про стрижки, які візуально роблять жінку старше.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги