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"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю

12.4тЧитати матеріал російською

Дочка голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз знялася топлес для обкладинки журналу V Magazine.

Світлиною з відвертої фотосесії юна модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Ця обкладинка має велике значення для мене, адже знімав її мій чудовий друг Люк Гілфорд, таланту якого немає меж", - написала зірка.

На фотографії Лілі постала повністю голою по пояс, лише злегка прикривши груди руками.

"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю
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"Це мене заводить", "Чудова", "Завжди красива", "Дівчинко, ти прекрасна", "Страшенно гаряча", "Я обожнюю тебе", - написали шанувальники моделі під постом.

"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю
"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю
"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю
"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю
"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю
"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю
"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю

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Особа
Лілі-Роуз Депп
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