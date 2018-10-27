"Це заводить": дочка Деппа знялася оголеною для обкладинки глянцю

Дочка голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз знялася топлес для обкладинки журналу V Magazine.

Світлиною з відвертої фотосесії юна модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Ця обкладинка має велике значення для мене, адже знімав її мій чудовий друг Люк Гілфорд, таланту якого немає меж", - написала зірка.

На фотографії Лілі постала повністю голою по пояс, лише злегка прикривши груди руками.

"Це мене заводить", "Чудова", "Завжди красива", "Дівчинко, ти прекрасна", "Страшенно гаряча", "Я обожнюю тебе", - написали шанувальники моделі під постом.

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