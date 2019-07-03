"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у чорному відвертому купальнику, засвітивши свої груди.

"Фото присвячується всім моїм "чому я в одязі". Вас я теж дуже люблю", — написала Наталія.

Глюкоза Фото з Instagram

Глюкоза засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали їй багато негативних коментарів.

Також знайшлися і люди, які засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Глюкоза у відвертому купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Глюкоза Фото з Instagram

Глюкоза засвітила груди Фото з Instagram

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Глюкоза показала "п'яту точку" Фото з Instagram

Глюкоза у відвертому купальнику Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

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