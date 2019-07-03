"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у чорному відвертому купальнику, засвітивши свої груди.
"Фото присвячується всім моїм "чому я в одязі". Вас я теж дуже люблю", — написала Наталія.
Глюкоза
Фото з Instagram
Глюкоза засвітила груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали їй багато негативних коментарів.
Також знайшлися і люди, які засипали співачку компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Глюкоза сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Глюкоза у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Спокуслива Глюкоза
Фото з Instagram
Глюкоза засвітила груди
Фото з Instagram
Глюкоза сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Глюкоза показала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Глюкоза у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.
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