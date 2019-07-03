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"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

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Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у чорному відвертому купальнику, засвітивши свої груди.

"Фото присвячується всім моїм "чому я в одязі". Вас я теж дуже люблю", — написала Наталія.

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза

Фото з Instagram

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза засвітила груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали їй багато негативних коментарів.

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Також знайшлися і люди, які засипали співачку компліментами.

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Спокуслива Глюкоза

Фото з Instagram

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза засвітила груди

Фото з Instagram

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза показала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Це пи**ець": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Глюкоза у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
глюкоза
Місце
Росія
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Какая хорошенькая . Не. То что жирные хахлушки
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