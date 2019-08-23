"Це не прикрашає!" Канделакі розкритикували в мережі за відверте фото

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі розлютила деяких своїх шанувальників відвертою фотографією, на якій видно її татуювання.

Зірка показала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в облягаючому купальнику. При цьому на її стегні видніється татуювання. За це Канделакі отримала порцію критики в мережі.

Тіна Канделакі Інстаграм Канделакі

"Тіна, навіщо ці тату на тілі? Вони не прикрашають кавказьку жінку!", "Тату не йде вам, Тіна!", "Тату на стегнах не гарно!",

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Канделакі розбурхала шанувальників відвертою фотосесією, показавши пишні груди.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.