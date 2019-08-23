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"Це не прикрашає!" Канделакі розкритикували в мережі за відверте фото

2.1т Читати матеріал російською

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі розлютила деяких своїх шанувальників відвертою фотографією, на якій видно її татуювання.

Зірка показала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в облягаючому купальнику. При цьому на її стегні видніється татуювання. За це Канделакі отримала порцію критики в мережі.

Тіна Канделакі

Тіна Канделакі

Інстаграм Канделакі

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"Тіна, навіщо ці тату на тілі? Вони не прикрашають кавказьку жінку!", "Тату не йде вам, Тіна!", "Тату на стегнах не гарно!",

"Це не прикрашає!" Канделакі розкритикували в мережі за відверте фото
"Це не прикрашає!" Канделакі розкритикували в мережі за відверте фото
"Це не прикрашає!" Канделакі розкритикували в мережі за відверте фото
"Це не прикрашає!" Канделакі розкритикували в мережі за відверте фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Канделакі розбурхала шанувальників відвертою фотосесією, показавши пишні груди.

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Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
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