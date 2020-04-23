Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

Після тривалого карантину багато дівчат захочуть кардинально змінити свою зовнішність. Найімовірніше – почнуть вони з волосся.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які кольори волосся будуть популярні влітку 2020 року.
pexels.com
Карамельний блонд
Фаворитом в цьому сезоні буде легкий, теплий, але при цьому досить насичений карамельний блонд. Такий колір волосся підійде дівчатам зі смаглявою або засмаглою шкірою. Він гармонійно її відтіняє і виглядає природно.
pexels.com
Глибокий чорний
Цей колір підійде дівчатам, які хочуть відтінити очі. Влітку 2020 року слід вибрати чистий і глибокий відтінок без фіолеовіх або темно-червоних відливів.
pexels.com
Теплий горіховий
Теплий світло-горіховий відтінок вже приміряла визнана найкрасивішою дівчиною в світі – Белла Хадід. Такий колір особливо підійде дівчатам теплого кольоротипу.
pexels.com
Платиновий блонд
Платиновий блонд може мати різні відтінки: русявий, перловий, попелястий або сріблястий. В кольорі не повинно бути ніякої жовтизни, оскільки це відразу зробить його "брудним".
pexels.com
Пастельно-рожевий
Такий колір волосся вже приміряли на себе супермодель Хейлі Бібер, актриса Ель Фаннінг і Кайлі Джаннер. Рожевий - універсальний колір і підійде практично кожній дівчині.
pexels.com
Домогтися таких відтінків в домашніх умовах буде складно. Але, якщо дуже хочеться змінити імідж під час карантину - будьте готові попітніти. Для цього - постарайтеся проконсультуватися з колористом і правильно підберіть фарбу під свій тип волосся. Якщо ж ви блондинка, то пастельно-рожевий ви можете отримати просто злегка відтінивши волосся, а платиновий блонд - використовуючи фарбу і нейтралізатори жовтизни. Для темного кольору також буде досить просто правильно підібрати фарбу і рівномірно її нанести.
pexels.com
Власницям темних кольорів волосся - краще почекати і скористатися послугами професіоналів, оскільки освітлити волосся самостійно може бути не просто складно, а й небезпечно.
Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram