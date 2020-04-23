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23 квітня • оновлено в 18:11
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Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

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Після тривалого карантину багато дівчат захочуть кардинально змінити свою зовнішність. Найімовірніше – почнуть вони з волосся.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які кольори волосся будуть популярні влітку 2020 року.

Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

pexels.com

Карамельний блонд

Фаворитом в цьому сезоні буде легкий, теплий, але при цьому досить насичений карамельний блонд. Такий колір волосся підійде дівчатам зі смаглявою або засмаглою шкірою. Він гармонійно її відтіняє і виглядає природно.

Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

pexels.com

Глибокий чорний

Цей колір підійде дівчатам, які хочуть відтінити очі. Влітку 2020 року слід вибрати чистий і глибокий відтінок без фіолеовіх або темно-червоних відливів.

Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

pexels.com

Теплий горіховий

Теплий світло-горіховий відтінок вже приміряла визнана найкрасивішою дівчиною в світі – Белла Хадід. Такий колір особливо підійде дівчатам теплого кольоротипу.

Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

pexels.com

Платиновий блонд

Платиновий блонд може мати різні відтінки: русявий, перловий, попелястий або сріблястий. В кольорі не повинно бути ніякої жовтизни, оскільки це відразу зробить його "брудним".

Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

pexels.com

Пастельно-рожевий

Такий колір волосся вже приміряли на себе супермодель Хейлі Бібер, актриса Ель Фаннінг і Кайлі Джаннер. Рожевий - універсальний колір і підійде практично кожній дівчині.

Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

pexels.com

Домогтися таких відтінків в домашніх умовах буде складно. Але, якщо дуже хочеться змінити імідж під час карантину - будьте готові попітніти. Для цього - постарайтеся проконсультуватися з колористом і правильно підберіть фарбу під свій тип волосся. Якщо ж ви блондинка, то пастельно-рожевий ви можете отримати просто злегка відтінивши волосся, а платиновий блонд - використовуючи фарбу і нейтралізатори жовтизни. Для темного кольору також буде досить просто правильно підібрати фарбу і рівномірно її нанести.

Трендові відтінки волосся 2020: топ-5

pexels.com

Власницям темних кольорів волосся - краще почекати і скористатися послугами професіоналів, оскільки освітлити волосся самостійно може бути не просто складно, а й небезпечно.

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.

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Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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