Тренди фарбування 2021: як стильно прибрати сивину чоловікам. Поради барбера

У сучасному світі сивина в чоловіків вважається привабливою. Але через психологічний дискомфорт геть не всі готові миритися зі сріблом у волоссі й носити бороду з сивиною.

У барбершопах і салонах краси дедалі більший попит має послуга камуфлювання волосся. OBOZREVATEL розпитав досить відомого в Києві барбера Павла Машкіна про все, що стосується фарбування й камуфлювання сивини, а також про актуальні тренди в чоловічих зачісках та проблему випадіння волосся.

Що таке камуфляж волосся й бороди

"Камуфляж сивини – це процедура фарбування сивого волосся більш щадними барвниками. За такої процедурі не відбувається повноцінного фарбування, а сиве волосся змінює колір на більш натуральний", – пояснює барбер.

Київський барбер розповів про актуальні тренди в чоловічих зачісках. Instagram Павла Машкіна

Загалом, це процедура, що має небагато спільного з традиційним фарбуванням. Вона:

не змінює натуральний колір волосся;

не зачіпає волосся, в якому ще зберігся природний темний або світлий пігмент;

має натуральний вигляд навіть з відростанням коренів.

Як розповідає Павло Машкін, сивина не зникає, а стає непомітною, волосся ж фарбується в природний натуральний колір.

Всі бренди, які представляють барвники для камуфлювання сивини, діють приблизно однаково, а для волосся голови, бороди й вусів застосовується одна фарба. Машкін працює з найпоширенішим брендом у чоловічому залі – American Crew.

Камуфлювання сивого волосся робиться тільки чоловікам. mastera-krasoty.ru

Специфічні нюанси процедури

Фахівець рекомендує проводити таку процедуру в перукарні. Оскільки є велика ймовірність перетримати барвник і одержати зовсім інший тон, ніж цього б хотілося. Барбер радить дотримуватися всіх інструкцій та особливо ретельно змивати фарбу.

Камуфлювання сивого волосся у чоловіків. frisor.ua

"Якщо в клієнта натуральний колір волосся темний (2-5 рівні глибини тону), то щоб уникнути фарбування шкіри вздовж крайової лінії росту волосся, її слід обробити кремом, бальзамом чи чимось жирним. Або ж після процедури камуфлювання, якщо шкіра все-таки забарвилася, пігмент слід видалити спеціальним розчином (color remover)", – зазначив експерт.

У салоні вся процедура забере 20-30 хвилин.

Нові тренди чоловічої стрижки

За словами Павла, останнім часом популярні як короткі, так подовжені форми стрижок. Велику увагу фахівці приділяють деталям: роблять більш плавні переходи від короткого до довгого волосся, створюють певні нюанси, що підкреслюють індивідуальність кожного клієнта. Велике значення надається також укладанню волосся.

Наймодніша чоловіча стрижка 2021. Особистий архів Павла Машкіна

Машкін стверджує, що на кардинальні зміни зважуються дедалі більше українців. Адже сьогодні в чоловічому залі на піку популярності – процедура складного фарбування з попереднім знебарвленням волосся. Щодо стрижки, то дедалі частіше чоловіки вибирають "фейд" – плавний перехід від найкоротшого до найдовшого волосся.

"Мабуть, найпопулярнішою у моїх клієнтів є стрижка з елементом фейда. Це може бути кроп, сайд-парт і тощо. Також багато клієнтів схиляються до подовжених форм (коли стрижка робиться ножицями, щоб зберегти довжину волосся). Але й такі подовжені стрижки здебільшого завершуються додаванням елементів фейда, і нижня частина скронь і потилиці зводиться нанівець", – поділився барбер.

Дедалі більше чоловіків вибирають фейд. Особистий архів Павла Машкіна

Що робити, якщо випадає волосся

Спеціаліст дав кілька порад, які допоможуть уберегти волосся від випадіння.

Не мийте голову дуже гарячою водою;

Після миття витирайте голову рухами, які дозволяють всотувати вологу;

Не розтирайте волосся рушником;

Намагайтеся хоча б 1-2 рази на тиждень користуватися кондиціонером або бальзамом для волосся.

"Якщо зіткнулися з проблемою випадіння волосся – треба терміново йти до фахівця трихолога. Для того, щоб розв'язати проблему, необхідно визначити її джерело. Випадіння волосся може бути викликане стресом, дієтою, спадковістю", – пояснив Павло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі стильні жіночі зачіски 2021 року. У моду повертається звичайна коса з трьох пасем, а також кучері з проділом посередині. Крім того, на піку популярності буде хвіст, прикрашений шовковою хустиною.