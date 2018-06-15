Тренди-2018: найпопулярніші відтінки волосся цього літа

З приходом літа у багатьох жінок з'являється бажання поекспериментувати зі своїм волоссям. Іноді для зміни іміджу вони здатні піти на кардинальні рішення.

Зміна відтінку волосся допоможе додати новизни в ваш стиль, а різноманітність колірної гами для цього літа допоможе вам зробити правильний вибір, пише "Ваш модний журнал".

Натуральні пудрові відтінки знову в тренді. Нюдовий макіяж і волосся відмінно підійдуть для любителів природної краси з романтичною натурою. Найбільш органічно цей відтінок буде виглядати на володарка блондинисті і русявого волосся. Освітлення окремих пасм додасть візуальний обсяг навіть самим тонким волоссю.

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Для блондинок і світло-русявого дівчат підійде рудий відтінок волосся.

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А ось брюнеткам не вдасться досягти насиченого вогняного кольору: на волоссі буде видно лише темно-рубіновий відтінок.

Але для них теж є свій хіт сезону: натуральні темно-каштанове або чорне волосся біля коріння в поєднанні з кінчиками кольору стиглої чорниці освіжить фарбування і ідеально підкреслить ваш стиль.

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Фіолетовий визнаний головним хітом цього сезону. Але любителькам цього відтінку потрібно знати, що він недовго тримається і його можна досягти тільки за допомогою професійної тонування. Вона ідеально ляже тільки на знебарвлені волосся без сторонніх пігментів.

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Якщо ви готові провести в кріслі стиліста не одну годину, то піксельний фарбування для вас! Кислотні, яскраві відтінки допоможуть вам стати королевою пляжу, але щодня доведеться витрачати багато часу на укладку, щоб привести в порядок своє волосся.

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