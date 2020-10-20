Тренд осені: показаний екстремальний манікюр, несумісний з практичністю

Гострі або прямокутні нігті екстремальної довжини стали трендом осені 2020 року.

Такий манікюр здобув популярність після того, як модельєр Демна Гвасалія з'явився на зйомці журналу Re-Edition з червоними нігтями-стилетами, які зробила для нього Мей Каваджірі, роботи якої називають найпопулярнішими в світі (фото дивіться нижче).

Демна Гвасалія з трендовими нігтями. Instagram BFRND

Згодом на своїй сторінці в Instagram модель Кайлі Дженнер опублікувала фото з коричневим глянцевим манікюром. Зірка відзначила, що зробила такі нігті тільки для зйомки, але, можливо, вона продовжить експериментувати з ними далі.

Трендовий манікюр Кайлі Дженнер. Instagram Kylie Jenner

Манікюр екстремальної довжини став трендом осені 2020: дивитися інші фото

Манікюр для Біллі Айліш. Instagram tammytaylornails

Трендовий манікюр яскравого кольору. Instagram chaunlegend

Трендовий матовий манікюр. Instagram chaunlegend

Трендовий манікюр осені 2020. Instagram NAILS by MEI

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт і майстер манікюру Маріан Ньюман розповів, що домашні набори для манікюру можуть бути небезпечними, оскільки гелі з таких наборів містять потенційні подразники, здатні спровокувати алергію.