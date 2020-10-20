Тренд осені: показаний екстремальний манікюр, несумісний з практичністю

Гострі або прямокутні нігті екстремальної довжини стали трендом осені 2020 року.

Такий манікюр здобув популярність після того, як модельєр Демна Гвасалія з'явився на зйомці журналу Re-Edition з червоними нігтями-стилетами, які зробила для нього Мей Каваджірі, роботи якої називають найпопулярнішими в світі (фото дивіться нижче).

Згодом на своїй сторінці в Instagram модель Кайлі Дженнер опублікувала фото з коричневим глянцевим манікюром. Зірка відзначила, що зробила такі нігті тільки для зйомки, але, можливо, вона продовжить експериментувати з ними далі.

Манікюр екстремальної довжини став трендом осені 2020: дивитися інші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт і майстер манікюру Маріан Ньюман розповів, що домашні набори для манікюру можуть бути небезпечними, оскільки гелі з таких наборів містять потенційні подразники, здатні спровокувати алергію.