"Треба худнути": напівгола Лобода викликала суперечки пікантними кадрами

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж серією нових знімків.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії, на яких позує в купальнику в стилі ретро зі шкіряним верхом.

На одному з фото її зняли знизу, що створило враження широких стегон. На другому Лобода спокусливо притримувала волосся, продемонструвавши тонку талію.

Світлана Лобода в купальнику ретро instagram / lobodaofficial

У коментарях ця фотосесія викликала суперечки. Багатьом сподобався купальник і зовнішність співачки в цілому. Інша частина розкритикувала за нові оголені фото.

Світлана Лобода в купальнику instagram / lobodaofficial

"Треба худнути терміново. До Нового року мало залишилося часу", "Як набридли ляхи, труси, д*пи", "Ось жах", "Ремінь по-чоловічому надіто", – розкритикували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода викликала неоднозначну реакцію, позуючи на ліжку в одному бюстгальтері.

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