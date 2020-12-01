Топ б'юті-лайфхаків цієї зими: хитрощі, які знадобляться кожній жінці

Зима – саме той час, коли наше обличчя, тіло й волосся потребують особливого догляду та харчування. Через мороз і вітер шкіра обличчя й рук висушується, губи обвітрюються і тріскаються. Шапка нас змушує забути про пишну зачіску й ходити з прилизаним волоссям.

OBOZREVATEL розповідає, що робити, якщо взимку звичні доглядові засоби для волосся стали неефективними, а шкіра перетворилася у шорсткий папір.

Догляд за шкірою

Крім обов'язкового дотримання водного балансу в холодний сезон, допоможе обличчю засяяти звичайний дитячий крем. У його складі не повинні бути парабени й мінеральні масла. Краще віддати перевагу живильним кремам із маслом авокадо, мигдалю або чайного дерева і використовувати його хоча б раз на день. Також варто постійно носити із собою крем для рук.

Якщо на вулиці випав сніг і світить сонце, то на обличчя варто нанести сонцезахисний крем або тональну остову із SPF-фільтром. Сонячні промені, відбиваючись від снігу, можуть посилити у рази вплив ультрафіолету на шкіру.

Лайфхаки, які допоможуть відмінно виглядати взимку. Instagram Джіджі Хадід

Також, йдучи на вулицю взимку, обов'язково потрібно наносити на губи не зволожувальний бальзам, а гігієнічну помаду. Якщо ви забули це зробити, пом'якшити потріскані губи допоможуть теплі чайні пакетики. Танін, який є у чаї, прибирає запалення на губах.

Догляд за волоссям

Для захисту волосся від холодного вітру і морозу варто використовувати вітамін Е, який є у всіх аптеках. У рідкому вигляді або в капсулах, його варто розподілити по волоссю, а після зробити легкий масаж голови. Такі заходи скоротять випадання і стимулюють ріст волосся.

Цікаво, що взимку люди частіше страждають від лупи, ніж в інші сезони. Щоб не зіткнутися із цією проблемою, потрібно вибирати максимально щадний шампунь для сухого волосся й підживлювати шкіру голови маслами. Допоможуть також регулярні домашні маски для волосся із касторового, реп'яхового та оливкового масел.

Також через сухе зимове повітря волосся стає більш ламким і посіченими. Важливо не забувати про шапку, а якщо волосся довге, то краще ховати кінці під куртку або шарф.

Догляд за тілом

Щоб зволожити шкіру тіла, позбутися від лущення і повернути тілу сяючий вигляд, корисно приймати ванну з вівсянкою. Просто додай у воду чашку розмелених у блендері натуральних вівсяних пластівців, молоко і 5 крапель улюбленого ефірного масла.

Стеж, щоб ванна не була сильно гаряча. Найкраще в холодну пору року відмовитись від задоволення поніжитися в окропі. Під час такої водної процедури з тіла випаровується багато вологи через пар і високу температуру.

Лайфхаки, які допоможуть відмінно виглядати взимку. Instagram Кендалл Дженнер

Правила зимового макіяжу

Прибери на дальню полицю всі косметичні засоби, які містять спирт. Для демакіяжу взимку краще використовувати ніжне молочко. Якщо все ж відмовитися від тоніка або міцелярної води неможливо, то додай у пляшечку кілька ложок оливкової олії. Це допоможе підживити шкіру.

На відміну від теплої пори року, взимку рекомендується користуватися щільним тональним кремом. Він допоможе захистити ніжну шкіру від вітру і холоду.

Ще один корисний лайфхак: взимку вибирай завжди водостійку туш. Вона допоможе зберегти макіяж, навіть коли від морозу сльозяться очі.

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