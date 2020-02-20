Не робіть так! Топ-5 ознак жінки, стиль якої застарів

Зміни в моді постійні та швидкоплинні. Проте, вам не потрібно сліпо дотримуватись всіх тенденцій, щоб бути в тренді.

Навпаки, потрібно позбутися від речей і звичок, які псують зовнішність і заважають бути іконою стилю. Про топ-5 ознак, які видають, що ваш стиль застарів – розповів "Рамблер Жіночий".

Відсутність правильної стрижки

Якщо у 20-30 років ви виглядали чудово з натуральним волоссям, то після 50, швидше за все, така ж зачіска змусить вас виглядати нудно і не стильно. Тому знайдіть майстра, який зробить вам модну стрижку.

Фото: sm-news.ru

Дивні колірні поєднання

Постарайтеся не змішувати багато яскравих кольорів у своєму образі – це виглядає безглуздо. Спробуйте купити одяг основних кольорів – білого, чорного, бежевого, хакі. Вони не тільки прекрасно поєднуються один з одним, але і самі по собі виглядають дорого.

Фото: sm-news.ru

Занадто багато аксесуарів

Візьміть за правило носити не більше 2 або 3 аксесуарів одночасно, виключаючи годинник і рукавички. Наприклад, це може бути хустка на шию, сережки та браслет. Або намисто, сережки.

Фото: 2x2.su

Накладні вії

За словами експертів, чорні, густі та довгі вії виглядають дешевими й неприродними. Краще обирати природний об`єм і зробити їх трішки довшими та темнішими, ніж ваші власні.

Фото: ivetta.ua

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