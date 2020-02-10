Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Модний макіяж у 2020 році буде різноманітний та повний сюрпризів. Так, візажисти рекомендують придбати рум'яна, різнокольорові палетки тіней та яскраві помади.

Більш докладно про те, що буде актуальним у макіяжі 2020 року – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кольорові тіні

Модні експерти оголосили 2020-й роком не одного синього, а всіх кольорів веселки. На їхню думку, чим більше кольору в макіяжі очей, тим вони будуть яскравішими. Макіяж-артисти пропонують пограти з палітрою і спробувати пошукати цікаві дуети, а то і тріо, в палетках тіней.

Фото: wikihow.com

Фото: glamour.ru

Фото: wikihow.com

Розмитий контур губ

Цей тренд знову повертається у 2020 році. Експерти рекомендують поєднувати блиск з помадою, як робили в 90-ті, але наносити його тільки на центр губ, розмиваючи контур. Зазначається, що така техніка нанесення надає губам додатковий об`єм.

Фото: lady.day.az

Фото: golos.ua

Фото: novosti-dny.ru

Товсті стрілки

У 2020 році мало намалювати класичні стрілки – потрібно малювати товсті, які додадуть виразності очам. А ще, вони доповнять будь-який макіяж, зробивши його максимально стильним.

Фото: vogue.ua

Фото: aquarelle.md

Фото: aquarelle.md

Чиста шкіра

У цьому сезоні візажисти радять відмовитися від тонального крему зовсім. Вони виступають за ефект чистої шкіри, як після процедури у косметолога, а такий результат з тоном на обличчі не отримати. А якщо у вас є запалення, то експерти радять замаскувати їх консилером, потім нанести на щічки рум'яна з ефектом сяйва.

Фото: pinterest.com

Фото: elle.ru

Фото: makiyazhglaz.com

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