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10 лютого • оновлено в 19:00
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Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

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Модний макіяж у 2020 році буде різноманітний та повний сюрпризів. Так, візажисти рекомендують придбати рум'яна, різнокольорові палетки тіней та яскраві помади.

Більш докладно про те, що буде актуальним у макіяжі 2020 року – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Кольорові тіні

Модні експерти оголосили 2020-й роком не одного синього, а всіх кольорів веселки. На їхню думку, чим більше кольору в макіяжі очей, тим вони будуть яскравішими. Макіяж-артисти пропонують пограти з палітрою і спробувати пошукати цікаві дуети, а то і тріо, в палетках тіней.

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: wikihow.com

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: glamour.ru

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: wikihow.com

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Розмитий контур губ

Цей тренд знову повертається у 2020 році. Експерти рекомендують поєднувати блиск з помадою, як робили в 90-ті, але наносити його тільки на центр губ, розмиваючи контур. Зазначається, що така техніка нанесення надає губам додатковий об`єм.

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: lady.day.az

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: golos.ua

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: novosti-dny.ru

Товсті стрілки

У 2020 році мало намалювати класичні стрілки – потрібно малювати товсті, які додадуть виразності очам. А ще, вони доповнять будь-який макіяж, зробивши його максимально стильним.

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: vogue.ua

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: aquarelle.md

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: aquarelle.md

Чиста шкіра

У цьому сезоні візажисти радять відмовитися від тонального крему зовсім. Вони виступають за ефект чистої шкіри, як після процедури у косметолога, а такий результат з тоном на обличчі не отримати. А якщо у вас є запалення, то експерти радять замаскувати їх консилером, потім нанести на щічки рум'яна з ефектом сяйва.

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: pinterest.com

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: elle.ru

Кольорові тіні та розмитий контур губ: топ-4 головні тренди в макіяжі 2020

Фото: makiyazhglaz.com

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 антитрендів, які зіпсують макіяж.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Краса
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