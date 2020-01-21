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21 січня • оновлено в 13:09
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Забудьте про це! Топ-4 помилки в макіяжі, які роблять обличчя втомленим

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Макіяж створений для того, щоб приховати недоліки обличчя та підкреслити достоїнства. Однак найчастіше багато дівчат за допомогою нього домагаються зворотного ефекту, лише підкреслюючи сліди втоми на обличчі.

Про помилки, які найчастіше допускають в макіяжі — розповів "Рамблер Жіночий".

Забудьте про це! Топ-4 помилки в макіяжі, які роблять обличчя втомленим

Фото: ont.by

Занадто щільний світлий тон

Напевно кожна дівчина хоч раз в житті старанно замазувала синці під очима за допомогою світлого тону, та ще й в кілька шарів. Однак якщо тон не поєднується з природним відтінком обличчя, то він надає йому нездоровий вигляд.

Забудьте про це! Топ-4 помилки в макіяжі, які роблять обличчя втомленим

Фото: 365news.biz

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Тіні з червоним підтоном

Для того, щоб не підкреслити сліди втоми на обличчі, слід уникати фіолетових, червоних, а також персикових відтінків. Адже вони роблять очі нещасними, а також підкреслюють хворобливість.

Забудьте про це! Топ-4 помилки в макіяжі, які роблять обличчя втомленим

Фото: spletnik.ru

Багато пудри

Скульптуруючи обличчя за допомогою різних пудрових текстур, ви можете підкреслити мімічні та глибокі зморшки. Якщо ж у вас чітко виражені носогубні складки, на яких буде лежати ще і шар пудри, то куточки губ опустяться. Замість пудри, використовуйте матуючі серветки або ж спрей для фіксації макіяжу.

Забудьте про це! Топ-4 помилки в макіяжі, які роблять обличчя втомленим

Фото: furnishhome.ru

Відсутність рум'ян

Рівне і плоске обличчя не здатне подарувати вам свіжий вигляд. А ось рум'яна здатні це зробити. До слова, рум'яна можна використовувати не тільки для скул, а й для повік.

Забудьте про це! Топ-4 помилки в макіяжі, які роблять обличчя втомленим

Фото: womanmirror.ru

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
макияж Мода Стиль
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