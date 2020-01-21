Забудьте про це! Топ-4 помилки в макіяжі, які роблять обличчя втомленим

Макіяж створений для того, щоб приховати недоліки обличчя та підкреслити достоїнства. Однак найчастіше багато дівчат за допомогою нього домагаються зворотного ефекту, лише підкреслюючи сліди втоми на обличчі.

Про помилки, які найчастіше допускають в макіяжі — розповів "Рамблер Жіночий".

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Занадто щільний світлий тон

Напевно кожна дівчина хоч раз в житті старанно замазувала синці під очима за допомогою світлого тону, та ще й в кілька шарів. Однак якщо тон не поєднується з природним відтінком обличчя, то він надає йому нездоровий вигляд.

Фото: 365news.biz

Тіні з червоним підтоном

Для того, щоб не підкреслити сліди втоми на обличчі, слід уникати фіолетових, червоних, а також персикових відтінків. Адже вони роблять очі нещасними, а також підкреслюють хворобливість.

Фото: spletnik.ru

Багато пудри

Скульптуруючи обличчя за допомогою різних пудрових текстур, ви можете підкреслити мімічні та глибокі зморшки. Якщо ж у вас чітко виражені носогубні складки, на яких буде лежати ще і шар пудри, то куточки губ опустяться. Замість пудри, використовуйте матуючі серветки або ж спрей для фіксації макіяжу.

Фото: furnishhome.ru

Відсутність рум'ян

Рівне і плоске обличчя не здатне подарувати вам свіжий вигляд. А ось рум'яна здатні це зробити. До слова, рум'яна можна використовувати не тільки для скул, а й для повік.

Фото: womanmirror.ru

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