Тіна Кароль засвітила пишний бюст: пікантне фото

Українська співачка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль порадувала шанувальників пікантним знімком.
Так, фото вона опублікувала в особистих Instagram-сторіз. На ньому вона позувала в сексуальному вбранні чорного кольору, яке відмінно підкреслило її пишні груди.
Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Тіна Кароль викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком. У Instagram артистка опублікувала фото в прозорому вбранні, крізь яке видно її оголені сідниці.
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