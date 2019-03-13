Тіна Кароль засвітила пишний бюст: пікантне фото

Українська співачка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль порадувала шанувальників пікантним знімком.

Так, фото вона опублікувала в особистих Instagram-сторіз. На ньому вона позувала в сексуальному вбранні чорного кольору, яке відмінно підкреслило її пишні груди.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Тіна Кароль викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком. У Instagram артистка опублікувала фото в прозорому вбранні, крізь яке видно її оголені сідниці.

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