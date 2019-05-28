Тіна Кароль вразила мережу фото без білизни: пікантний кадр

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в червоній сукні без білизни.
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Кароль. Вони засипали її компліментами.
"Яка красива", "Дуже ніжна і чиста", "Це чудово", "Моє серце розривається", "Ідеальна Тіна — ідеальне фото", "Ну і вогонь", "Вау, яка жінка", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Тіна Кароль показала ідеальну фігуру
Фото з Instagram
Тіна Кароль в спокусливій фотосесії
Фото з Instagram
Тіна Кароль засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Чуттєва Тіна Кароль
Фото з Instagram
Спокуслива Тіна Кароль в червоній сукні
Фото з Instagram
Тіна Кароль
Фото з Instagram
Тіна Кароль оголила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для урочистості артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!