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Тіна Кароль блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче фото

1.9тЧитати матеріал російською

Українська поп-зірка, одна із суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль розбурхала шанувальників гарячим знімком, на якому засвітила напівоголені груди.

Так, артистка позувала лежачи на підвіконні в сексуальній сукні з глибоким вирізом у зоні декольте. Спокусливе фото вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники прийшли в захват від чуттєвого знімку Тіни Кароль. Під постом залишили десятки захоплених коментарів з компліментами.

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"Яка ти чудова! Шалено красива, просто королева!" – зазначили фоловери.

"Це божественно! Тіно, ти така гарна, що я зараз помру. Повітря мені!" – пожартували інші.

Тіна Кароль блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче фото

Тіна Кароль блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче фото

Тіна Кароль блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче фото

Тіна Кароль блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче фото

Тіна Кароль блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль здивувала фоловерів у соцмережі відвертим напівпрозорим вбранням. У коментарях під фотографією артистки виникли дискусії.

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Тіна Кароль
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