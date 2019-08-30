Тимошенко здивувала новою зачіскою: як змінювався імідж леді з косою

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в четвер, 29 серпня, на засіданні Верховної Ради IX скликання вразила черговою зміною зачіски.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як змінювався імідж нардепа.

1999 рік

У 1999 рік Юлія Тимошенко вперше з'явилася на українському політичному Олімпі — стала віце-прем'єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу. Тоді вона була енергійною молодою брюнеткою зі стрижкою каре. Зазначимо, що в одязі Тимошенко віддавала перевагу діловим костюмам: як брючним, так і зі спідницею.

Юлія Тимошенко Фото: strana.ua

2001 рік (січень)

Цього року через звинувачення в контрабанді російського газу і несплаті податків Тимошенко посадили в СІЗО під арешт.

Юлія Тимошенко Фото: apostrophe.ua

Після виходу з СІЗО Тимошенко почала експериментувати із зачісками, приміряючи строгі пучки.

Юлія Тимошенко Фото: strana.ua

2001 рік (листопад)

Ось він, поворотний момент в іміджі Тимошенко: саме у 2001 році стилісти придумали їй зачіску зі знаменитою косой-"бубликом". Юлія пішла в опозицію, створила "Блок Тимошенко", і образ "справжньої української пані".

Юлія Тимошенко Фото: strana.ua

Юлія Тимошенко Фото: apostrophe.ua

2002 рік

У 2002 році Тимошенко стала депутатом Верховної Ради IV скликання і продовжила експериментувати із зачісками. Але в підсумку звичний нам образ з косою остаточно переміг.

Юлія Тимошенко Фото: wikipedia.org

2004 рік

Рік Помаранчевої революції Тимошенко провела зі світлою головою.

Юлія Тимошенко Фото: beztabu.net

2005 рік

Юлія Володимирівна стала платиновою блондинкою. Зазначимо, що в травні 2005 року фото Тимошенко прикрасило обкладинку журналу Elle.

Юлія Тимошенко з Петром Порошенко Фото: beztabu.net

Тимошенко на обкладинці журналу Elle Фото: elle.ua

2005 рік (жовтень)

Політик вперше видала доньку заміж. На весіллі Тимошенко красувалася в сукні з глибоким декольте і романтичними локонами.

Юлія Тимошенко видала доньку заміж Фото: hvylya.net

2007 рік

Тимошенко з'явилася в Раді з розпущеним волоссям.

Юлія Тимошенко Фото: apostrophe.ua

З 2007 по 2010 роки Юлія Володимирівна не зраджувала своїй фірмовій косі і знову зайняла пост прем'єр-міністра України.

2011 рік

Юлію знову судять.

Судовий процес проти Тимошенко Фото: beztabu.net

2012 рік

Політик відмовилася від "бублика", залишивши лише нарощене волосся, з яким спочатку потрапила в лікарню, а потім в СІЗО.

Юлія Тимошенко Фото: beztabu.net

2014

Тимошенко вперше з'явилася на публіці після звільнення з в'язниці з незмінною косою і в інвалідному кріслі.

Юлія Тимошенко Фото: 112.ua

2014 рік (травень)

У травні 2014 року напередодні виборів президента України Тимошенко прийшла на дебати в новому образі. Стилісти зробили Юлії високий начос і додали до зачіски родзинку у вигляді обруча.

Юлія Тимошенко Фото: beztabu.net

Юлія Тимошенко Фото: beztabu.net

2015 рік (листопад)

На власний 55-річний ювілей Тимошенко знову здивувала українців: вона не просто розпустила косу, але ще і вбралася в еротичне плаття.

Юлія Тимошенко Фото: tsn.ua

2016-2018 роки

Роки експериментів, як провальних, так і вдалих. Тимошенко з'являлася з розпущеним волоссям, косою і низьким хвостом. Також вона поверталася і до коси.

Юлія Тимошенко Фото: 24smi.org

Юлія Тимошенко Фото: marionetki.net

Юлія Тимошенко Фото: svoboda.org

Юлія Тимошенко Фото: censor.net.ua

2019 рік

На першому засіданні Верховної Ради IX скликання Тимошенко в черговий раз вразила новою зачіскою. Зазначимо, що у народного депутата було розпущене волосся і дві косички з боків.

Юлія Тимошенко Фото: Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з'явився 7 серпня на брифінгу в Києві з новою модною стрижкою.

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