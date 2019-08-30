Тимошенко здивувала новою зачіскою: як змінювався імідж леді з косою

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в четвер, 29 серпня, на засіданні Верховної Ради IX скликання вразила черговою зміною зачіски.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як змінювався імідж нардепа.
1999 рік
У 1999 рік Юлія Тимошенко вперше з'явилася на українському політичному Олімпі — стала віце-прем'єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу. Тоді вона була енергійною молодою брюнеткою зі стрижкою каре. Зазначимо, що в одязі Тимошенко віддавала перевагу діловим костюмам: як брючним, так і зі спідницею.
Юлія Тимошенко
Фото: strana.ua
2001 рік (січень)
Цього року через звинувачення в контрабанді російського газу і несплаті податків Тимошенко посадили в СІЗО під арешт.
Юлія Тимошенко
Фото: apostrophe.ua
Після виходу з СІЗО Тимошенко почала експериментувати із зачісками, приміряючи строгі пучки.
Юлія Тимошенко
Фото: strana.ua
2001 рік (листопад)
Ось він, поворотний момент в іміджі Тимошенко: саме у 2001 році стилісти придумали їй зачіску зі знаменитою косой-"бубликом". Юлія пішла в опозицію, створила "Блок Тимошенко", і образ "справжньої української пані".
Юлія Тимошенко
Фото: strana.ua
Юлія Тимошенко
Фото: apostrophe.ua
2002 рік
У 2002 році Тимошенко стала депутатом Верховної Ради IV скликання і продовжила експериментувати із зачісками. Але в підсумку звичний нам образ з косою остаточно переміг.
Юлія Тимошенко
Фото: wikipedia.org
2004 рік
Рік Помаранчевої революції Тимошенко провела зі світлою головою.
Юлія Тимошенко
Фото: beztabu.net
2005 рік
Юлія Володимирівна стала платиновою блондинкою. Зазначимо, що в травні 2005 року фото Тимошенко прикрасило обкладинку журналу Elle.
Юлія Тимошенко з Петром Порошенко
Фото: beztabu.net
Тимошенко на обкладинці журналу Elle
Фото: elle.ua
2005 рік (жовтень)
Політик вперше видала доньку заміж. На весіллі Тимошенко красувалася в сукні з глибоким декольте і романтичними локонами.
Юлія Тимошенко видала доньку заміж
Фото: hvylya.net
2007 рік
Тимошенко з'явилася в Раді з розпущеним волоссям.
Юлія Тимошенко
Фото: apostrophe.ua
З 2007 по 2010 роки Юлія Володимирівна не зраджувала своїй фірмовій косі і знову зайняла пост прем'єр-міністра України.
2011 рік
Юлію знову судять.
Судовий процес проти Тимошенко
Фото: beztabu.net
2012 рік
Політик відмовилася від "бублика", залишивши лише нарощене волосся, з яким спочатку потрапила в лікарню, а потім в СІЗО.
Юлія Тимошенко
Фото: beztabu.net
2014
Тимошенко вперше з'явилася на публіці після звільнення з в'язниці з незмінною косою і в інвалідному кріслі.
Юлія Тимошенко
Фото: 112.ua
2014 рік (травень)
У травні 2014 року напередодні виборів президента України Тимошенко прийшла на дебати в новому образі. Стилісти зробили Юлії високий начос і додали до зачіски родзинку у вигляді обруча.
Юлія Тимошенко
Фото: beztabu.net
Юлія Тимошенко
Фото: beztabu.net
2015 рік (листопад)
На власний 55-річний ювілей Тимошенко знову здивувала українців: вона не просто розпустила косу, але ще і вбралася в еротичне плаття.
Юлія Тимошенко
Фото: tsn.ua
2016-2018 роки
Роки експериментів, як провальних, так і вдалих. Тимошенко з'являлася з розпущеним волоссям, косою і низьким хвостом. Також вона поверталася і до коси.
Юлія Тимошенко
Фото: 24smi.org
Юлія Тимошенко
Фото: marionetki.net
Юлія Тимошенко
Фото: svoboda.org
Юлія Тимошенко
Фото: censor.net.ua
2019 рік
На першому засіданні Верховної Ради IX скликання Тимошенко в черговий раз вразила новою зачіскою. Зазначимо, що у народного депутата було розпущене волосся і дві косички з боків.
Юлія Тимошенко
Фото: Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з'явився 7 серпня на брифінгу в Києві з новою модною стрижкою.
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