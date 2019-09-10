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10 вересня • оновлено в 22:29
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Тимошенко вразила черговою зміною іміджу: фото

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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко здивувала черговою зміною зачіски.

Так, вона з'явилася у Верховній Раді з розпущеним волоссям, а її чубчик був прибраний на бік. Відповідний знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф і оператор Ян Доброносов.

"Юлія Володимирівна кожного разу змінює зачіску", — написав Ян.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Фото з Facebook

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Тимошенко здивувала новою зачіскою: як змінювався імідж леді з косою

Зазначимо, що користувачі мережі стали бурхливо коментувати новий образ Тимошенко.

Тимошенко вразила черговою зміною іміджу: фото
Тимошенко вразила черговою зміною іміджу: фото
Тимошенко вразила черговою зміною іміджу: фото
Тимошенко вразила черговою зміною іміджу: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з'явився 7 серпня на брифінгу в Києві з новою модною стрижкою.

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Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мир потрясён!!! Стареющая пристипома прицепила оселедец! :-)))
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