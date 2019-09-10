Тимошенко вразила черговою зміною іміджу: фото

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко здивувала черговою зміною зачіски.

Так, вона з'явилася у Верховній Раді з розпущеним волоссям, а її чубчик був прибраний на бік. Відповідний знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф і оператор Ян Доброносов.

"Юлія Володимирівна кожного разу змінює зачіску", — написав Ян.

Юлія Тимошенко Фото з Facebook

Зазначимо, що користувачі мережі стали бурхливо коментувати новий образ Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з'явився 7 серпня на брифінгу в Києві з новою модною стрижкою.

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