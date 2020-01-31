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31 січня • оновлено в 12:05
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"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру

3.2т
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Американська модель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, завела мережу пікантним фото в купальнику.

Спокуслива фотографія з'явилася на сторінці зірки в Instagram.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Новини
Найкрасивіша жінка без макіяжу: топ найнесподіваніших фото Белли Хадід

На відвертій фотографії знаменитість позує на березі моря у воді. При цьому, на Беллі надітий різнокольоровий сексуальний купальник.

Як з'ясувалося, знімки були зроблені для нової рекламної кампанії. Фотосесія проходила на Сардинії.

Шанувальники, які завжди бурхливо реагують на провокаційні фотографії Хадід, і цього разу не змогли пройти повз пікантний знімок.

"Тіло богині", "Оце фігура", "Прекрасна Белла", – захоплювалися користувачі.

"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру
"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру
"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру
"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру
"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру
"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру
"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.

Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
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Коментарі
20
17
Смішно
1
Цікаво
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Юг Руси
Юг Руси
"Тело богини": самая красивая женщина в мире засветила голые ягодицы на камеру" - xaxлы в ахуе!
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Юг Руси, пока только один идиот с паРРаши сопли на монитор намазал.
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1

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