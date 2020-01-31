"Тіло богині": найкрасивіша жінка в світі засвітила голі сідниці на камеру

Американська модель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, завела мережу пікантним фото в купальнику.
Спокуслива фотографія з'явилася на сторінці зірки в Instagram.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
На відвертій фотографії знаменитість позує на березі моря у воді. При цьому, на Беллі надітий різнокольоровий сексуальний купальник.
Як з'ясувалося, знімки були зроблені для нової рекламної кампанії. Фотосесія проходила на Сардинії.
Шанувальники, які завжди бурхливо реагують на провокаційні фотографії Хадід, і цього разу не змогли пройти повз пікантний знімок.
"Тіло богині", "Оце фігура", "Прекрасна Белла", – захоплювалися користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.
Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.
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