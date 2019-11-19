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19 листопада • оновлено в 20:36
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Тільки в рукавичках: оголена Кароль приголомшила фанатів

3.9т
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Популярна українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників новим знімком.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона позувала тільки в довгих рукавичках до плечей, а решта оголені частини тіла прикрила ногами.

"Иди на жизнь" – прем'єра кліпу в четвер 21 листопада", – анонсувала вона під кадром.

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Тіна Кароль тільки в рукавичках

Тіна Кароль тільки в рукавичках

instagram / tina_karol

Шанувальники були в невимовному захваті від спокусливого фото. У деяких навіть перехопило подих.

"Шалено гарно", "Аж дух перехопило", "Фотошедевр", "Дика левиця, ти наша цариця", "Неймовірна", – відреагували фоловери.

Кароль - Кадр з кліпу, який вийде

Кароль - Кадр з кліпу, який вийде

Сторіс

Кароль - кадр з кліпу

Кароль - кадр з кліпу

Сторіс

Тільки в рукавичках: оголена Кароль приголомшила фанатів
Тільки в рукавичках: оголена Кароль приголомшила фанатів
Тільки в рукавичках: оголена Кароль приголомшила фанатів
Тіна Кароль - спокусливе фото

Тіна Кароль - спокусливе фото

instagram / tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram / tina_karol

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у спокусливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія кліп музика
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Гоша Злой
Гоша Злой
интересно кто ее поклонники? Беня?
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