Тільки в рукавичках: оголена Кароль приголомшила фанатів

Популярна українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників новим знімком.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона позувала тільки в довгих рукавичках до плечей, а решта оголені частини тіла прикрила ногами.

"Иди на жизнь" – прем'єра кліпу в четвер 21 листопада", – анонсувала вона під кадром.

Тіна Кароль тільки в рукавичках instagram / tina_karol

Шанувальники були в невимовному захваті від спокусливого фото. У деяких навіть перехопило подих.

"Шалено гарно", "Аж дух перехопило", "Фотошедевр", "Дика левиця, ти наша цариця", "Неймовірна", – відреагували фоловери.

Кароль - Кадр з кліпу, який вийде Сторіс

Кароль - кадр з кліпу Сторіс

Тіна Кароль - спокусливе фото instagram / tina_karol

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у спокусливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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