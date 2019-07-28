"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила мережу спокусливим знімком.

На ньому зірка позувала в басейні, у досить відвертій позі, а фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Просто гарний літній день. Цікаво, який відсоток чоловіків бере телефон в руки і пропонує сфотографувати? 5% хоча б буде?", — поцікавилася Крук.

Валерія Крук Фото з Instagram

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях до фотографії шанувальники зірки засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Валерія Крук у відвертому купальнику Фото з Instagram

Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку" Фото з Instagram

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Валерія Крук Фото з Instagram

Валерія Крук засвітила пишні груди Фото з Instagram

Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

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