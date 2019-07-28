Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

7.7т Читати матеріал російською

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила мережу спокусливим знімком.

На ньому зірка позувала в басейні, у досить відвертій позі, а фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Просто гарний літній день. Цікаво, який відсоток чоловіків бере телефон в руки і пропонує сфотографувати? 5% хоча б буде?", — поцікавилася Крук.

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук

Фото з Instagram

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Новини
"Просто пожежа!" Напівгола Астаф'єва завела мережу еротичним відео

Зазначимо, що в коментарях до фотографії шанувальники зірки засипали її компліментами.

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото
"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото
"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото
"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Спокуслива Валерія Крук

Фото з Instagram

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
26
10
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Поперло тело из трусов и декольте. Спасибо скажем косметическим хирургам. Ведь гонорары в сорок «с хвостиком» давно уже «не те». А под одеждою держать, что хочет вырваться, так трудно!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сало Уронили
Сало Уронили
обоз совсем опустился ниже уровня выкопанного Черного моря. телеведущих и блогеров рекламирует
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel