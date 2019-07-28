"Ти — вогонь": українська телезірка вразила спокусливим фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила мережу спокусливим знімком.
На ньому зірка позувала в басейні, у досить відвертій позі, а фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Просто гарний літній день. Цікаво, який відсоток чоловіків бере телефон в руки і пропонує сфотографувати? 5% хоча б буде?", — поцікавилася Крук.
Валерія Крук
Фото з Instagram
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що в коментарях до фотографії шанувальники зірки засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Валерія Крук у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку"
Фото з Instagram
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Валерія Крук
Фото з Instagram
Валерія Крук засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!