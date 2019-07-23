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"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

2.1т Читати матеріал російською

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань поділилася з шанувальниками еротичними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала на пляжі в червоному купальнику в спокусливих позах.

"Наші мрії — це відображення нас самих. Коли ми мріємо, ми справжні", — написала Горбань.

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками
"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками
"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками
"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Спокуслива Марія Горбань

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань продемонструвала відмінну фігуру

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Марія Горбань повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.

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Особа
Марія Горбань
Місце
Росія
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