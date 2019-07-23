"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань поділилася з шанувальниками еротичними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала на пляжі в червоному купальнику в спокусливих позах.

"Наші мрії — це відображення нас самих. Коли ми мріємо, ми справжні", — написала Горбань.

Марія Горбань Фото з Instagram

Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Марія Горбань Фото з Instagram

Марія Горбань у відвертому купальнику Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Марія Горбань сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала відмінну фігуру Фото з Instagram

Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Марія Горбань повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.

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