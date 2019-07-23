"Ти — секс!" Зірка російських серіалів завела мережу еротичними знімками

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань поділилася з шанувальниками еротичними знімками.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала на пляжі в червоному купальнику в спокусливих позах.
"Наші мрії — це відображення нас самих. Коли ми мріємо, ми справжні", — написала Горбань.
Марія Горбань
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Марії Горбань, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Марія Горбань
Фото з Instagram
Марія Горбань у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала відмінну фігуру
Фото з Instagram
Марія Горбань продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Марія Горбань повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань вразила шанувальників еротичним танцем. Так, на ньому зірка з'явилася у відвертому купальнику, рушнику на голові і сонцезахисних окулярах.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!