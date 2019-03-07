"Теж не залізна": Брежнєва розповіла про пластику

Відома співачка і актриса Віра Брежнєва зізналася, що пробувала незначну пластику обличчя, проте їй така процедура не сподобалася.

Як повідомляє "КП в Україні", зірка розповіла, що зараз багато дівчат прагнуть бути схожими одна на одну в гонитві за певним образом краси, але це не є правильним.

"Зараз дивовижна тенденція, так багато уваги надається зовнішній недосконалості. Тобто ти не можеш бути самим собою. Тобі обов'язково "інтернет-експерти" порадять щось змінити, вколоти, поліпшити, апгрейдити. Дівчата не в змозі прийняти себе такими, які вони є, не можуть себе полюбити зі своїми родзинками", – зазначила Брежнєва.

За її словами, саме тому дівчата прагнуть зробити щось зі своєю зовнішністю, через що стають схожими одна на одну. Особливо таких жінок багато в Instagram.

"А вони набагато молодші за мене. Зараз мені 37 років, і я собі подобаюся. Так, це сталося не відразу. Тому що суспільство в більшості нав'язує свої рамки та канони. А мені вони сильно не подобаються, тому довелося розібратися із самою собою. І зараз я не хочу нікого образити, але вії у вигляді шапки над оком, надмірно збільшені губи, заблокований ботоксом лоб без емоцій – данина дивній моді. І головне – всі стають однаковими", – додала вона.

Співачка наголосила, що всі жінки – унікальні одиниці. А хтось прагне бути таким, як інші, знаходячи в цьому зразок краси.

"Безумовно, я теж не залізна. Дивилася на все це, думала, які вони ідеальні, потім дивилася на себе, бачила різницю, думала, може і мені щось із собою зробити. Навіть пробувала якісь процедури, і, на щастя, не кардинально, але відразу розуміла, що це не моє. Поверталася до себе. Не можу пояснити, але мене радує моє нормальне, справжнє обличчя. Так, безумовно, я намагаюся за ним доглядати, але не сходжу з розуму, та й часу на це особливо немає", – підсумувала Брежнєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Брежнєва порадувала шанувальників знімком в дизайнерському платті з прозорою пишною спідницею. Фанати співачки помітили, що у неї дуже стрункі ноги.

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