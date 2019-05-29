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"Тему розкрито!" Співачка з Росії викликала ажіотаж голими сідницями

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34-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками спокусливими знімками.

Відповідні фото вона показала на своїй сторінці в Insagram, викликавши неоднозначну реакцію фоловерів.

Серябкіна позувала в спідній білизні, демонструючи шанувальникам апетитні форми. Сідниці зірки викликали ажіотаж більше, ніж пост, у якому вона намагалася привернути увагу до розбору свого кліпу (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

serebro_official / Insagram

"Мені здається, що друге за популярністю в коментах питання про кліп на "Не плачу" – значення сцен із собаками. Якщо ви помітили, в першій частині відео герой бачить з кабіни фури прив'язаних до узбіччя собак. В кінці кліпу вони вже мчать дорогою, ніби їх хтось відв'язав. Це невипадкові кадри. "відпустити собак" = "відпустити страхи". Вони біжать в той момент, коли вільна і я", – розповіла вона.

Розповідаю далі)) Мені каж, що другий за популярністю в коментах питання про кліп на НЕ ПЛАЧУ – значення сцен з собаками 🐕 Якщо ви помітили, в першій частині відео герой бачить з кабіни фури прив'язаних до узбіччя собак 🔗 В кінці кліпу вони вже мчать по дорозі, ніби їх хтось відв'язав. Це невипадкові кадри. "Відпустити собак" = "відпустити страхи". Вони біжать в той момент, коли вільна і я. До речі, саме ця сцена була внесена в сценарій першої 📝 Мені приснився сон про те, що за мною біжить зграя бійцівських псів. Я відразу заглянула в сонник, але, як завжди, не повірила прогнозу. Подзвонила Ірмі і розповіла їй про це. Опустимо деталі того, що сталося зі мною після цього сну. Слава Богу, все позаду. Чекніте самі в сонник значення, напишіть в коментах)) Може, хтось здогадається? Після цього вірю, що мені іноді сняться віщі сни .... 📽📸 Thank to Dmitry Trifonov @trifonovdmitry, Natalia Kabanova @kabanyatina, Max Rivaka @maks_rivaka ❤❤❤❤❤ #molly

Публікація від MOLLY | Ольга Серябкіна (@serebro_official)

Серябкіна зізналася, що їй приснився сон про те, що за нею біжить зграя бійцівських псів. Зірка відразу заглянула в сонник, але не повірила прогнозу.

"Не будемо про деталі того, що сталося зі мною після цього сну. Слава Богу, все позаду. Після цього вірю, що мені іноді сняться віщі сни", – підсумувала вона.

"Тему д*пи розкрито", "Ось це горіх", "Дитинко, легше", "Я закохався у Вашу попу! Хто ж Ви за гороскопом", "Попа і собаки. Намагаюся логічно зв'язати, але", "Видайте її заміж, вона голодна", – написали шанувальники.

"Тему розкрито!" Співачка з Росії викликала ажіотаж голими сідницями

serebro_official / Insagram

"Тему розкрито!" Співачка з Росії викликала ажіотаж голими сідницями
"Тему розкрито!" Співачка з Росії викликала ажіотаж голими сідницями
"Тему розкрито!" Співачка з Росії викликала ажіотаж голими сідницями
"Тему розкрито!" Співачка з Росії викликала ажіотаж голими сідницями

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно шанувальники накинулися на Серябкіна зі звинуваченнями через вульгарне відео, на якому вона в пікантних позах рухається майже гола.

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Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесфотосессія
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Каримова Валентина
Каримова Валентина
Мoя искрeнняя блaгодаpность тем, ктo пoказaл мнe этoт пpекрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁kig4b1b Пpоcто прoйдя опpoc пoлyчилa почти пoлугодовyю зapплaту)) Пользyйтecь, пoкa eсть вoзможноcть=)
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