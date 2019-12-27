Темнікова в образі мишеняти спокусила мережу голими сідницями: пікантні кадри

Популярна російська співачка Олена Темнікова, ексзірка гурту Serebro порадувала шанувальників пікантним знімком.
На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото, на яких позувала в образі спокусливого мишеняти.
"Нове лекало, тепер моє улюблене, обожнюю. Нехай у вас все буде добре в 2020. А якщо підкрадеться стрес – покажіть йому і нічого не бійтеся, адже на вас символ року", – написала вона.
Олена Темнікова в образі мишеняти
instagram / lenatemnikovaofficial
Зокрема, Темнікова позувала в футболці і трусиках, оголивши пружні сідниці.
"Попку ближче", "Красуня", "Богиня", "Твої сідниці супер", "Ідеальна", "Попа найс", "Дуже подобається", – відреагували користувачі.
Олена Темнікова
instagram / lenatemnikovaofficial
Олена Темнікова в купальнику
instagram / lenatemnikovaofficial
Олена Темнікова - вид ззаду
instagram / lenatemnikovaofficial
Олена Темнікова
instagram / lenatemnikovaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка Олена Темнікова, ексзірка гурту Serebro, вразила мережу пікантними знімками з відпочинку.
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