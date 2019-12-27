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27 грудня • оновлено в 20:28
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Темнікова в образі мишеняти спокусила мережу голими сідницями: пікантні кадри

2.4т
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Популярна російська співачка Олена Темнікова, ексзірка гурту Serebro порадувала шанувальників пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото, на яких позувала в образі спокусливого мишеняти.

"Нове лекало, тепер моє улюблене, обожнюю. Нехай у вас все буде добре в 2020. А якщо підкрадеться стрес – покажіть йому і нічого не бійтеся, адже на вас символ року", – написала вона.

Олена Темнікова в образі мишеняти

Олена Темнікова в образі мишеняти

instagram / lenatemnikovaofficial

Зокрема, Темнікова позувала в футболці і трусиках, оголивши пружні сідниці.

"Попку ближче", "Красуня", "Богиня", "Твої сідниці супер", "Ідеальна", "Попа найс", "Дуже подобається", – відреагували користувачі.

Олена Темнікова

Олена Темнікова

instagram / lenatemnikovaofficial

Темнікова в образі мишеняти спокусила мережу голими сідницями: пікантні кадри
Темнікова в образі мишеняти спокусила мережу голими сідницями: пікантні кадри
Олена Темнікова в купальнику

Олена Темнікова в купальнику

instagram / lenatemnikovaofficial

Олена Темнікова - вид ззаду

Олена Темнікова - вид ззаду

instagram / lenatemnikovaofficial

Олена Темнікова

Олена Темнікова

instagram / lenatemnikovaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка Олена Темнікова, ексзірка гурту Serebro, вразила мережу пікантними знімками з відпочинку.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Serebro
Місце
Росія
Теги
фотосессія фотографии шоу-бизнес
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тyпеет быдлo кацaпское!
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