Темнікова в образі мишеняти спокусила мережу голими сідницями: пікантні кадри

Популярна російська співачка Олена Темнікова, ексзірка гурту Serebro порадувала шанувальників пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила серію фото, на яких позувала в образі спокусливого мишеняти.

"Нове лекало, тепер моє улюблене, обожнюю. Нехай у вас все буде добре в 2020. А якщо підкрадеться стрес – покажіть йому і нічого не бійтеся, адже на вас символ року", – написала вона.

Олена Темнікова в образі мишеняти instagram / lenatemnikovaofficial

Зокрема, Темнікова позувала в футболці і трусиках, оголивши пружні сідниці.

"Попку ближче", "Красуня", "Богиня", "Твої сідниці супер", "Ідеальна", "Попа найс", "Дуже подобається", – відреагували користувачі.

Олена Темнікова instagram / lenatemnikovaofficial

Олена Темнікова в купальнику instagram / lenatemnikovaofficial

Олена Темнікова - вид ззаду instagram / lenatemnikovaofficial

Олена Темнікова instagram / lenatemnikovaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка Олена Темнікова, ексзірка гурту Serebro, вразила мережу пікантними знімками з відпочинку.

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