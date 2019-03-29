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"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику

7.3тЧитати матеріал російською

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Так, його одразу ж розкритикували в мережі.

Фото Бузова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику в пайєтках, який відмінно підкреслив її груди. Свій образ зірка доповнила пляжною накидкою.

А давайте пограємо? 👸🏻❤💋 ⠀ Хочеш собі багато передплатників? 🏆 ⠀ Тоді тобі точно потрібно пограти в цю гру зі мною 👸🏻😻 ⠀ Умови дуже простие😍 ⠀ 🌟Ставьте лайк на цю та попередні мої 5 публікацій, ну або більше п'яти) Але точно не менше 🤪 ⠀ 🌟Обязательно зберігайте це фото (натискайте на прапорець у правому кутку під фото 📸) ⠀ 🌟Напішіте в коментарях під цим фото "Люблю @ buzova86" 🤪😌 ⠀ 🌟А потім підписуйся на того, хто залишив коментар перед тобою 🚀 ⠀ Найприємніше, що повторювати це можна необмежену кількість разів 😂 👼🏼😘а це означає, що чим більше коментарів ви залишите, тим бол ше передплатників до вас прийде 😍😍😍 PS Я буду теж грати з вамі🙃🙃🙃 А це означає, що на кого-то я теж підпишуся 🤪 💖 Поїхали 🔥

Публікація від Ольга Бузова (@ buzova86)

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"Як стриптизерка": Бузову жорстко рознесли за відео з концерту

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нову публікацію. Вони зазначили, що фото дуже вульгарне і звинуватили Бузову у використанні фотошопу.

"Звідки груди?", "Таке буває: то груди є, то їх немає? Напевно добре фотошопом попрацювали?", "Ти одягненою буваєш?", "Ти на цьому фото лиса", "Дура, тебе ж діти дивляться", " Дуже вульгарно і бридко", — прокоментували люди.

"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику
"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику
"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику
"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику
"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику
"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику

GM 💕💕💕 # day6

Публікація від Ольга Бузова (@ buzova86)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Comedy Woman Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову.

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Особа
Ольга Бузова
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