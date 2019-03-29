"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Так, його одразу ж розкритикували в мережі.

Фото Бузова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику в пайєтках, який відмінно підкреслив її груди. Свій образ зірка доповнила пляжною накидкою.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нову публікацію. Вони зазначили, що фото дуже вульгарне і звинуватили Бузову у використанні фотошопу.

"Звідки груди?", "Таке буває: то груди є, то їх немає? Напевно добре фотошопом попрацювали?", "Ти одягненою буваєш?", "Ти на цьому фото лиса", "Дура, тебе ж діти дивляться", " Дуже вульгарно і бридко", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Comedy Woman Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову.

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