"Тебе діти дивляться!" Бузову рознесли за вульгарне фото в купальнику

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Так, його одразу ж розкритикували в мережі.
Фото Бузова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику в пайєтках, який відмінно підкреслив її груди. Свій образ зірка доповнила пляжною накидкою.
А давайте пограємо? 👸🏻❤💋 ⠀ Хочеш собі багато передплатників? 🏆 ⠀ Тоді тобі точно потрібно пограти в цю гру зі мною 👸🏻😻 ⠀ Умови дуже простие😍 ⠀ 🌟Ставьте лайк на цю та попередні мої 5 публікацій, ну або більше п'яти) Але точно не менше 🤪 ⠀ 🌟Обязательно зберігайте це фото (натискайте на прапорець у правому кутку під фото 📸) ⠀ 🌟Напішіте в коментарях під цим фото "Люблю @ buzova86" 🤪😌 ⠀ 🌟А потім підписуйся на того, хто залишив коментар перед тобою 🚀 ⠀ Найприємніше, що повторювати це можна необмежену кількість разів 😂 👼🏼😘а це означає, що чим більше коментарів ви залишите, тим бол ше передплатників до вас прийде 😍😍😍 PS Я буду теж грати з вамі🙃🙃🙃 А це означає, що на кого-то я теж підпишуся 🤪 💖 Поїхали 🔥
Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нову публікацію. Вони зазначили, що фото дуже вульгарне і звинуватили Бузову у використанні фотошопу.
"Звідки груди?", "Таке буває: то груди є, то їх немає? Напевно добре фотошопом попрацювали?", "Ти одягненою буваєш?", "Ти на цьому фото лиса", "Дура, тебе ж діти дивляться", " Дуже вульгарно і бридко", — прокоментували люди.
У королеви - трон, А у гадюкі- отрута, У поїздів - метро, А у мене є я! Молодість - у любові, У тиші - рояль, У прихожан - рабин, А у мене є я. У Маргарити - чоловік, А у Софії - п'ять ... [Хто присягав кому складно часом зрозуміти.] У Гульсарі - сім'я, У Маріанни - приз, А у мене є я! Це ж - зашибісь !!! # главноечтоуменяестьетоя 👸🏻🙏🏻
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка Comedy Woman Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!