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Тетяна Святенко
Тетяна Святенко
Доктор медичних наук, професор, дерматовенеролог вищої категоріїВсі статті автора

Солнцезащитные кремы: правда и мифы

15.8тЧитати матеріал російською

В отношении к солнцезащитным кремам люди склонны впадать в крайности: одни пользуются ими круглый год, другие вспоминают о них, только отправляясь в отпуск к морю.

На самом деле начинать пользоваться санскринами стоит как раз сейчас, в идеале – еще с апреля, ведь самые агрессивные именно весенние лучи. С какими кремами стоит иметь дело, с какими нет - давайте разбираться.

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Солнцезащитные кремы

Солнцезащитные кремы

Nasha Gazeta

Для начала развею пару мифов из этой области. Агрессивный маркетинг навязывает круглогодичную защиту от солнца. Но в наших широтах постоянная SPF-защита лишена смысла, более того - нежелательна, ведь в состав таких препаратов могут входить небезопасные соединения. Есть данные о том, что некоторые органические UF-фильтры обладают гормональным воздействием и вызывают смену пола и нарушения развития половых органов у рыб и моллюсков. Человек – не амфибия, но каким образом гормональные эффекты UF-фильтров могут проявиться в человеческом организме, мы пока не знаем. Но то, что они имеют свойство накапливаться – факт. Так что гелиофобы, скупающие санскрины и втирающие их круглый год, рискуют здоровьем. Оптимальный вариант – установить на смартфон программу контроля UF-индекса. Если он не превышает отметку 1-2, защита не нужна, включать в уход солнцезащитные кремы есть смысл от показателя "3" и выше.

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Другое опасное заблуждение – уверенность в том, что намазавшись кремом с SPF, можно хоть целый день пролежать на пляже – солнце обезоружено. Это не так: солнцезащитные средства всего лишь снижают риски, но не исключают их. Нет такого волшебного крема, который бы полностью защищал ДНК от UF-повреждений. К тому же на время уберечь от солнечных лучей могут лишь кремы с SPF фильтром – от 50, на более низкие не стоит и рассчитывать.

Напомню детали. Фактор защиты на этикетке - SPF (Sun Protection Factor) обозначает соотношение между временем получения солнечного ожога с использованием солнцезащитного крема и без него. Без солнечной защиты ожог появляется в среднем через 15 минут. С защитой время увеличивается: умножаем показатель SPF на 15 (минут) и получаем минуты относительной безопасности. Стандартные показатели SPF: минимум 6 – максимум 50+. Выбор показателя SPF зависит от фототипа и степени инсоляции.

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Подбирая солнцезащитное средство, многие ориентируются именно на показатель SPF. На самом деле этот индекс обозначает в первую очередь степень защиты от появления эритемы – "солнечного ожога", которую провоцирует UVB-излучение. К счастью, UVB-лучей с длиной волны 280-320 нм., преодолевающих озоновый слой не так много – всего 10% во всем ультрафиолетовом спектре. Именно этот вид излучения, кроме ожогов, провоцирует старение кожи, подавляет иммунную систему, повреждает структуры ДНК и вызывает рак кожи. Но это не единственная опасность: есть и другой вид излучения UVА-лучи (длина волны 320-400 нм). В солнечном спектре их до 90%, считается, что они менее вредны для кожи, хотя проникают в нее гораздо глубже. Однако в последнее время появились исследования, доказывающие, что и этот вид лучей подавляет иммунитет и увеличивает онкориск. Так что без специальной защиты от ультрафиолета типа А никак не обойтись. Универсальной методики расчета защиты от UVА нет, самый простой способ – ориентироваться на показатель PPD (Persistent Pigment Darkening), дополняющий фактор SPF.

Солнцезащитные кремы: правда и мифы

По европейским стандартам, минимальный рекомендуемый показатель защиты от UVА должен составлять примерно треть от показателя SPF. Другими словами, соотношение SPF / UVA должно быть ниже или равно 3 (SPF / PPD ≤ 3). Например, солнцезащитное средство с SPF 30 должно иметь защиту UVA не менее 10. Чем ближе соотношение SPF/ PPD к единице, тем выше защита UVA.

Впрочем, фактор PPD – не единственный маркер защиты от лучей типа А на упаковке. Аналогичный знак – аббревиатура PA с плюсами (PA+, PA++, PA+++): чем больше плюсов, тем расслабленней можно чувствовать себя на солнце.

Солнцезащитные кремы: правда и мифы

Еще один ориентир на коробке – значок UVA, заключенный в круг. Его миссия – информирование о том, что уровень защиты крема от ультрафиолетовых лучей типа А надежный (не менее 1/3 от показателей защиты UVB) и, втерев его, можно спокойно загорать.

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Отлично, если на упаковке санскрина присутствует фраза "Широкий спектр защиты". На самом деле солнечный круг посылает на Землю самые разные виды лучей и UV – ультрафиолет составляет только 5% от всего их многообразия. Видимый свет (около 40% солнечного излучения) и инфракрасные лучи (примерно 55% солнечного спектра) тоже ускоряют старение и способствуют образованию свободных радикалов. Маркер "широкая защита" вселяет надежду на то, что крем отсрочит знакомство с этими процессами. Но, имейте в виду, каким бы эффективным ни был солнцезащитный крем, определенная часть лучей все равно справляется с ней и проникает в кожу. Так что самая надежная броня от солнца – одежда с длинными рукавами, головной убор, солнцезащитные очки и уход в тень с 10.00 до 16.00.

Пять универсальных правил использования кремов с SPF

  1. Наносим за 20 минут до выхода на улицу

  2. Количество крема для нанесения на лицо примерно четверть чайной ложки

  3. Каждые 2-3 часа обновляйте защиту. Используйте для этого спреи и стики с SPF-эффектом.

  4. Наносите солнцезащитный крем после всей остальной косметики.

  5. Смывайте крем так же тщательно, как и макияж.

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Автор
Тетяна СвятенкоТетяна Святенко
Місце
Україна
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Sgibnev Alexandr
Sgibnev Alexandr
дальше фразы "вызывают смену пола" ниасилил, пацсталом ))))
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