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"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

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Зовсім скоро стартує третій сезон популярного танцювального проекту "Танці з зірками". Так, однією з учасників шоу стала актриса театру і кіно Ксенія Мішина.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з найгарячіших фото Ксенії, які вона публікувала в Instagram.

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина

Фото з Instagram

Ксенія Мішина народилася і виросла в місті Севастополі. У 2015 році дівчина закінчила Київський Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет, майстерня Д. М. Богомазова.

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина c подругою

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Спокуслива Ксенія Мішина

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Новини
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З 2014 року знімається в кіно, дебютувавши у фільмі "Розпечений периметр". Далі були роботи в стрічках "Чудо за розкладом", "На лінії життя", "Дім на холодному ключі" та ін. Популярність прийшла до актриси після головної ролі в мелодрамі "Спокуса", в якій вона зіграла одну з головних ролей — доньку олігарха Каміллу.

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина засвітила груди

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Спокуслива Ксенія Мішина

Фото з Instagram

Також у 2019 році Ксенія зіграла одну з головних ролей в костюмованій драмі"Кріпосна".

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Спокуслива Ксенія Мішина

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Ксенія Мішина сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Спокуслива Ксенія Мішина

Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL назвав найгарячіші пари "Танців з зірками", які знайшли кохання на проекті.

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