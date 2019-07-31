"Танці з зірками-2019": найгарячіші фото нової учасниці шоу

Зовсім скоро стартує третій сезон популярного танцювального проекту "Танці з зірками". Так, однією з учасників шоу стала актриса театру і кіно Ксенія Мішина.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з найгарячіших фото Ксенії, які вона публікувала в Instagram.

Ксенія Мішина Фото з Instagram

Ксенія Мішина народилася і виросла в місті Севастополі. У 2015 році дівчина закінчила Київський Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, акторський факультет, майстерня Д. М. Богомазова.

Ксенія Мішина c подругою Фото з Instagram

Ксенія Мішина продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Ксенія Мішина Фото з Instagram

Ксенія Мішина сексуально позує на камеру Фото з Instagram

З 2014 року знімається в кіно, дебютувавши у фільмі "Розпечений периметр". Далі були роботи в стрічках "Чудо за розкладом", "На лінії життя", "Дім на холодному ключі" та ін. Популярність прийшла до актриси після головної ролі в мелодрамі "Спокуса", в якій вона зіграла одну з головних ролей — доньку олігарха Каміллу.

Ксенія Мішина засвітила груди Фото з Instagram

Ксенія Мішина сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ксенія Мішина у відвертому купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Ксенія Мішина Фото з Instagram

Також у 2019 році Ксенія зіграла одну з головних ролей в костюмованій драмі"Кріпосна".

Спокуслива Ксенія Мішина Фото з Instagram

Ксенія Мішина сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ксенія Мішина Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL назвав найгарячіші пари "Танців з зірками", які знайшли кохання на проекті.

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