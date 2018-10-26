"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото

Аргентинсько-американська модель, нова дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Марроне взяла участь в спокусливій фотосесії для реклами джинсів. Дівчина стала обличчям марки одягу Jordache.

Пікантною світлиною Каміла поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії модель позує в джинсах і бюстгальтері, який демонструє її пишні форми.

Шанувальники прийшли в захват від нових гарячих кадрів дівчини. "Ти така гарна", "Досконала", "Так сексуально", "Виглядаєте приголомшливо", "Найсексуальніша дівчина, яку я тільки бачив", - написали користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська супермодель, відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі показала відверту фотографію без білизни.