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"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото

8.7тЧитати матеріал російською

Аргентинсько-американська модель, нова дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Марроне взяла участь в спокусливій фотосесії для реклами джинсів. Дівчина стала обличчям марки одягу Jordache.

Пікантною світлиною Каміла поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії модель позує в джинсах і бюстгальтері, який демонструє її пишні форми.

"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото
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Шанувальники прийшли в захват від нових гарячих кадрів дівчини. "Ти така гарна", "Досконала", "Так сексуально", "Виглядаєте приголомшливо", "Найсексуальніша дівчина, яку я тільки бачив", - написали користувачі соцмережі.

"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото
"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото
"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото
"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото
"Так сексуально": нова дівчина Ді Капріо захопила мережу відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська супермодель, відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі показала відверту фотографію без білизни.

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