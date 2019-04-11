|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото

641Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком, на якому оголила свою "п'яту точку".

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій рожевій сукні з вирізом вище сідниць.

"Пристрасть у під'їзді, а могла би бути під парканом. Звідки кадр, друзі?" — написала Полякова.

Я все працюю, а ви?

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic)

Новини
"Не соромно?" Напівгола Глюкоза розлютила мережу пікантним фото

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Красива попа", "Ах, ці ноги", "Гаряча Ви жінка", "Хороша, бісова дочка", "Ольго, пошкодуйте нас — чоловіків. Ви своєю красою доведете до інфаркту", — прокоментували люди.

"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото
"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото
"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото
"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото
"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото
"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото
"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото
"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка, поп-діва Оля Полякова розбурхала шанувальників у мережі інтимним фото з юності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Оля Полякова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки