"Так і манить, бісова дочка!" Полякова розбурхала шанувальників спокусливим фото

Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком, на якому оголила свою "п'яту точку".

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій рожевій сукні з вирізом вище сідниць.

"Пристрасть у під'їзді, а могла би бути під парканом. Звідки кадр, друзі?" — написала Полякова.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Красива попа", "Ах, ці ноги", "Гаряча Ви жінка", "Хороша, бісова дочка", "Ольго, пошкодуйте нас — чоловіків. Ви своєю красою доведете до інфаркту", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка, поп-діва Оля Полякова розбурхала шанувальників у мережі інтимним фото з юності.

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