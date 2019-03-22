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"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото

1.5тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила первістка, захопила шанувальників новим знімком. На ньому вона позує в купальнику, а завдяки пікантній позі та глибокому декольте користувачі мережі можуть побачити її груди.

Знімок Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото

Комсомольська правда

Новини
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# отдихСдетьмі Була АбуДабі. Що можу сказати, місто не бачила 🙈, була тільки в ФерраріПарке, встигла покататися на 3х гірках, а там близько 18 атракціонів 🙈😆Но поки з дітьми тільки так) Інакше я ще не вмію, але буду вчитися. До речі, хто читав "Французькі діти не плюються їжею" ??? За словами автора Француженки дуже самодостатні і вважають свою свободу ключовою складовою їхнього життя, мало хто носиться як квочка зі своєю дитиною і сидить в декреті 3 роки (Дай Бог, щоб 3 місяці повозилися), але я ні в якому разі не засуджую, а навіть навпаки мене приваблює стиль життя паризьких дам. Просто у мене виник в голові питання: кааак ??? Кааак ВОНИ ЦЕ РОБЛЯТЬ, поєднуючи материнство і роботу без будь-якого збитку? # регінатодоренко

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

"Ох, Регіночка, ох пустунка", "Ось це груди", "Можна таку ж фотку з цього ракурсу, тільки ззаду?", "Навіщо так еротично?", "Декольте", Реджі! І з таким фото ти думаєш, що всі відразу стали думати про виховання дітей?", - пишуть в мережі.

"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото
"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото
"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото
"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото
"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото
"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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вованов вован
вованов вован
Ну всё, фолловеры теперь ходят с натертыми руками и грязными экранами своих смартфонов.
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