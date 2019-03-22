"Так еротично": Тодоренко захопила мережу яскравим фото

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила первістка, захопила шанувальників новим знімком. На ньому вона позує в купальнику, а завдяки пікантній позі та глибокому декольте користувачі мережі можуть побачити її груди.

Знімок Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Комсомольська правда

"Ох, Регіночка, ох пустунка", "Ось це груди", "Можна таку ж фотку з цього ракурсу, тільки ззаду?", "Навіщо так еротично?", "Декольте", Реджі! І з таким фото ти думаєш, що всі відразу стали думати про виховання дітей?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.

Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина.Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.

Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що підкосив робочий графік.

У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо й далі працюватиме в такому темпі.

Пізніше Тодоренко поділилася секретом, як приводила себе в форму після пологів.

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