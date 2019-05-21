Світові зірки виступили на шоу "Королева України-2019"

17 травня на головній площі столичного преміального ЖК відбулося фантастичне шоу "Королева України 2019".
З року в рік конкурс "Королева України" привертає увагу тисяч шанувальників жіночої краси. У цьому році він пройшов з особливим розмахом! Неймовірне шоу краси і таланту змогли побачити близько 2000 гостей в історичному серці української столиці - на алеї фонтанів преміального житлового комплексу закритого типу "Бульвар Фонтанів". Оазис в центрі Києва, перлина архітектурних традицій столиці перетворився на епіцентр вишуканої музики і витонченої краси!
Прес-служба конкурсу
Прес-служба конкурсу
За титул і корону боролися 18 неймовірно красивих учасниць з різних міст України.
Дівчата вразили глядачів не тільки зовнішніми даними, але і талантами. Виходи дівчат супроводжували спеціальні гості шоу - віртуозний Євген Хмара і неповторний KHAYAT, загадкова Eneli, легендарний Karl Frierson і неймовірний Lou Bega.
ENELI
Прес-служба конкурсу
Karl Frierson
Прес-служба конкурсу
KHAYAT
Прес-служба конкурсу
Lou Bega
Прес-служба конкурсу
Євген Хмара
Прес-служба конкурсу
Учасниці шоу дефілювали в неймовірних купальниках від CAso CAzzo і мережі бутиків INGENUE, в надзвичайних луках від українського бренду Polonets і модного бренду LTB. А ось фінальне дефіле учасниць традиційно відбулося в розкішних вечірніх сукнях від Royal Wedding.
Оцінювали дівчат справжні експерти жіночої краси: Наталія Ковальова (Президент Конкурсу), Сергій Глушко (віце-президент Конкурсу), Ірина Трухачева (головний редактор журналу "Наталі"), Тетяна Витязь (заст. Головного редактора журналу VIVA), Павло Прядко (ведучий програми "Свідок" на каналі НТН), Євген Савенков (Начальник департаменту маркетингу і продажів фітнес-центр преміум класу GYMMAXX), Богдан Юсипчук (український актор, модель, телеведучий, красивий чоловік планети).
Богдан Юсипчук
Прес-служба конкурсу
Вікторія Миронова і Наталя Ковальова
Прес-служба конкурсу
Євген Савенков, представник GYM MAXX і Тимур Мірошниченко
Прес-служба конкурсу
Ірина Трухачева
Прес-служба конкурсу
Тетяна Витязь
Прес-служба конкурсу
Тимур Мірошниченко
Прес-служба конкурсу
За результатами протоколів експертного журі в ТОП-6 фіналісток конкурсу, які представлять Україну на Міжнародних конкурсах, потрапили: Миронова Вікторія "Королева України Grand International 2019", Батьківщина Дарина "Королева України Global 2019", Ягмурджи-Агєєва Карина "Королева України Planet 2019" , Лакішек Лілія "Королева України Model Of The World 2019", Лубенченко Оксана "Королева України United Continents 2019", Марциняк Марта "Королева України International 2019".
ТОП-6 конкурсу Королева України - 2019
Прес-служба конкурсу
Спеціальні титули і корони отримали: Зеленська Аліна "Queen of Bikini 2019", Лубенченко Оксана "Королева GymMaxx 2019", Медлярская Вікторія "Королева Таланту 2019" та ін. Титул, корону і стрічку "Королева глядацьких симпатій України 2019" за результатами онлайн-голосування отримала Ханак-Струк Каміла.
Прес-служба конкурсу
Вікторія Медлярская, Королева таланту - 2019
Прес-служба конкурсу
Дарина Батьківщина
Прес-служба конкурсу
Каміла Ханак-Струк
Прес-служба конкурсу
Карина Ягмурджі-Агєєва
Прес-служба конкурсу
Лілія Галушко
Прес-служба конкурсу
Лілія Лакішек
Прес-служба конкурсу
березня Марциняк
Прес-служба конкурсу
Оксана Лубенченко
Прес-служба конкурсу
Світлана Касамара
Прес-служба конкурсу
Яна Лаурінайчуте, Королева України - 2018
Прес-служба конкурсу
Всі учасниці та гості змогли отримати безліч подарунків від організаторів шоу і партнерів заходу, а найголовніше - незабутні емоції та враження від, дійсно, неперевершеного шоу Королева України на Бульварі Фонтанів.
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