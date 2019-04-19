"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів

Британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Фото, на якому Роуз постала в образі Клеопатри, вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Так, в кадрі модель позувала в чорному бюстгальтері і спідниці з відвертим розрізом. Зазначимо, що під нею у моделі не виявилося трусиків і вона повністю оголила свою "п'яту точку".

Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Чорт, яка ти гаряча", "Красива, як завжди", "Королева", "Я закоханий", "Суцільний секс", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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