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/Краса

"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів

1.5тЧитати матеріал російською

Британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Фото, на якому Роуз постала в образі Клеопатри, вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Так, в кадрі модель позувала в чорному бюстгальтері і спідниці з відвертим розрізом. Зазначимо, що під нею у моделі не виявилося трусиків і вона повністю оголила свою "п'яту точку".

"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів

Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів

Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів

Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Чорт, яка ти гаряча", "Красива, як завжди", "Королева", "Я закоханий", "Суцільний секс", — прокоментували люди.

"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів
"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів
"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів
"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів
"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів
"Суцільний секс!" Британська супермодель показалася без трусів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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Особа
Демі Роуз
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