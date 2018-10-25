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"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото

41.6тЧитати матеріал російською

Британська супермодель, відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі показала відверту фотографію без білизни.

На своїй сторінці в Instagram Розі поділилася світлиною, де вона позує абсолютно голою, злегка прикривши інтимні місця піджаком і рукою.

"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото
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Прихильники моделі прийшли у захват від чергових гарячих фотографій дівчини. "Так ідеально", "Прекрасна фотографія", "Абсолютно божествена", "Гаряча", "Приголомшлива", "Найкрасивіша модель", "Це мистецтво", - написали користувачі соцмережі під постом.

"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото
"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото
"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото
"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото
"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото
"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото
"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська зірка соціальних мереж Емілі Ратаковскі, яку називають однією з найсміливіших і розкутих моделей, показала знімки в сміливому бікіні, оголивши пікантні частини тіла.

Особа
Розі Хантінгтон-Уайтлі
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