"Суцільний секс": британська модель вразила мережу голим фото

Британська супермодель, відома як одна з "ангелів" Victoria's Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі показала відверту фотографію без білизни.

На своїй сторінці в Instagram Розі поділилася світлиною, де вона позує абсолютно голою, злегка прикривши інтимні місця піджаком і рукою.

Прихильники моделі прийшли у захват від чергових гарячих фотографій дівчини. "Так ідеально", "Прекрасна фотографія", "Абсолютно божествена", "Гаряча", "Приголомшлива", "Найкрасивіша модель", "Це мистецтво", - написали користувачі соцмережі під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська зірка соціальних мереж Емілі Ратаковскі, яку називають однією з найсміливіших і розкутих моделей, показала знімки в сміливому бікіні, оголивши пікантні частини тіла.