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2 грудня • оновлено в 22:11
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Стрижки, які додадуть об'єму тонкому волоссю: топ-3

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Далеко не у всіх дівчат від природи густе волосся, але цю ситуацію можуть виправити перука, накладні пасма або ж правильна стрижка.

Для того, щоб нададити обсягу тонкому волоссю, можна просто правильно постригтися, пише "Cosmopolitan".

Стрижки, які додадуть об'єму тонкому волоссю: топ-3
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Каре з рівним зрізом

Слід відмовитися від довжини на користь каре з рівним зрізом. Довжина такої стрижки може варіюватися від короткого бобу на рівні вилиць до щільного зрізу до ключиць.

Стрижки, які додадуть об'єму тонкому волоссю: топ-3

pexels.com

Каскад

Не слід робити агресивні "каскади", оскільки вони візуально зменшать об'єм. А ось невеликий "каскад", навпаки, дозволить підкреслити структуру волосся, що зробить образ більш романтичним і м'яким.

Стрижки, які додадуть об'єму тонкому волоссю: топ-3

voloskova.ru

Піксі

Ця форма стрижки ідеально підійде тим, хто мріє про пишне волосся. Але треба розуміти, що коротка волзачіска осся вимагає щоденної укладки.

Стрижки, які додадуть об'єму тонкому волоссю: топ-3

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, не кожна модна стрижка пасуватиме для дівчини за 30. Досвідчені майстри радять надавати перевагу натуральним відтінкам і варіантам зачісок, здатних зупинити візуальне старіння.

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Автор
Марія Дідик
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