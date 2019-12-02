Стрижки, які додадуть об'єму тонкому волоссю: топ-3

Далеко не у всіх дівчат від природи густе волосся, але цю ситуацію можуть виправити перука, накладні пасма або ж правильна стрижка.

Для того, щоб нададити обсягу тонкому волоссю, можна просто правильно постригтися, пише "Cosmopolitan".

Каре з рівним зрізом

Слід відмовитися від довжини на користь каре з рівним зрізом. Довжина такої стрижки може варіюватися від короткого бобу на рівні вилиць до щільного зрізу до ключиць.

pexels.com

Каскад

Не слід робити агресивні "каскади", оскільки вони візуально зменшать об'єм. А ось невеликий "каскад", навпаки, дозволить підкреслити структуру волосся, що зробить образ більш романтичним і м'яким.

voloskova.ru

Піксі

Ця форма стрижки ідеально підійде тим, хто мріє про пишне волосся. Але треба розуміти, що коротка волзачіска осся вимагає щоденної укладки.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, не кожна модна стрижка пасуватиме для дівчини за 30. Досвідчені майстри радять надавати перевагу натуральним відтінкам і варіантам зачісок, здатних зупинити візуальне старіння.

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