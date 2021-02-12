Стильний манікюр на 14 лютого: названо трендові варіанти

Вже через пару днів 14 лютого настане довгоочікуване свято всіх закоханих. Дівчата хочуть мати чудовий вигляд перед своїми чоловіками. Окрім вбрання, макіяжу та зачіски необхідно також зробити гарний манікюр.

Дизайнів багато і на будь-який смак. OBOZREVATEL зібрав добірку цікавих варіантів манікюру, який можна зробити на 14 лютого.

Звичайний однотонний манікюр – найвишуканіший варіант, який іноді можна розбавити чимось яскравим. Наприклад, намалюйте на нігтях сердечка. Такий варіант дизайну точно сподобається як вам, так і вашому обранцю.

Актуальним і одним з популярних варіантів дизайну на 14 лютого є манікюр зі стразами. Ними можна доповнити нейл-арт або покрити повністю один з нігтиків.

У 2021 році дизайн з написами матиме стильний и акуратний вигляд, головне – не переборщити. На честь 14 лютого свій манікюр можна доповнити словами "love" та іншими подібними фразами.

Завдяки втирці ваші нігті матимуть ніжний і дуже романтичний вигляд. Крім того, такий дизайн можна доповнити блискітками, сердечками або ж невеликою кількістю страз.

Такий дизайн викликає захоплення і змушує навколишніх звернути увагу на нігті. Матовий манікюр можна оформити малюнками на тему 14 лютого, сердечками або романтичними написами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, що можна одягти на свято 14 лютого. Експерт зробив добірку актуальних образів відповідно до дрес-коду.