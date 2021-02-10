Стильний французький манікюр 2021: названо трендові дизайни

Французький манікюр завжди залишається в тренді. Але в 2021 році його можна розбавити креативним дизайном. Наприклад, френч з сердечками або золотистими елементами.

Так, кінчики нігтів можна прикрасити незвичними для себе кольорами або малюнками. OBOZREVATEL вирішив зробити добірку наймодніших і стильних варіантів французького манікюру.

Гра з кольорами

Під час вибору манікюру можна пограти з кольорами і обрати для дизайну щось нове і незвичайне. Кінчики нігтів можна прикрасити лаком з глянцевим блиском, а фонове покриття – матовим. Також використовуйте елементи золота або срібла, або ж кольорові відтінки.

Гра з кольорами на нігтях

Різнобарвний френч

Яскравий френч

Геометрія на нігтях

Щоб зробити френч більш витонченим і незвичайним, можна намалювати геометричні лінії поблизу від краю нігтів. Кольори можна обрати не тільки стандартний білий, але і різні яскраві.

Геометрія на нігтях

Геометричні лінії

Френч у стилі метелика

Останнім часом популярним став французький манікюр у вигляді крил метелика, так як саме він асоціюється з жіночою красою, а також надає нігтям елегантності.

Френч у стилі метелика

Френч з сердечками

У минулих сезонах французький манікюр у вигляді сердечок був дуже популярним, і цього року мода на такий дизайн знову повертається. Так, сердечка на кінчиках нігтях передають романтику і пристрасть.

Френч з сердечками

Подвійний френч

У 2021 році французький манікюр з двома кольоровими смужками мають дуже незвичний вигляд, але водночас сучасний і стильний.

Подвійний френч

Як повідомляв OBOZREVATEL, стильна зачіска може перетворити образ, а також поставити акцент на деяких деталях. Саме тому важливо знати, що буде в тренді у 2021 році.