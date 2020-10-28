Стиліст Вікторії Бекхем розповів про головні жіночі помилки в догляді за волоссям

Перукар британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем Джейсон Кольє розповів про поширені й часті помилки жінок в догляді за волоссям. Це робить їхню укладку неохайною.

Подробицями чоловік поділився з виданням Harper`s Bazaar. За словами Кольє, першою помилкою представниць прекрасної статі є зловживання засобами для стайлінгу.

"Коли дівчина не вміє робити укладку або просто не знає, як впоратися з неслухняними волоссям, вона покладається на засоби для стайлінгу і часто використовує більше, ніж потрібно. Так ви перевантажуєте й обтяжуєте пасма, через що вони можуть виглядати жирними та неохайними. Краще просто зібрати волосся у хвіст, якщо щось пішло не так, а не поливати їх лаком", – заявив він.

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Також Кольє порекомендував не затягувати зі стрижкою. Адже, за словами фахівця, через це кінчики виглядають недоглянутими, не кажучи про те, що стрижка перестає тримати форму.

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Крім того, перукар серед помилок назвав неправильно підібрані засоби по догляду за шевелюрою. А також неправильне використання фена, випрямляча або інших гаджетів для волосся.

"Якщо неправильно тримати фен під час сушіння, можна зробити волосся жорсткими й тьмяним. Важливо направляти струмінь повітря зверху вниз, а не навпаки. Висновок простий: перед тим, як включити гаджет в розетку, витрать 5 хвилин, щоб подивитися на YouTube відеоінструкцію до нього", – підсумував він.

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