Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими

Стандарти жіночої краси в СРСР дуже відрізнялися від сучасних. Ніхто не гнався за параметрами 90-60-90, з макіяжем і вбраннями виникали проблеми і найчастіше дівчата виглядали досить просто і "натурально".

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядали привабливі дівчата минулих років.

Радянська мода

Найчастіше дівчата ходили в сукнях або спідницях різної довжини, від "міні" до "максі". Шили їх дуже часто самостійно. Найбільш поширеним жіночим взуттям були літні туфлі та зимові чоботи. Кросівок не було, а кеди носили тільки на уроках фізкультури та під час інших занять спортом.

Як дівчата підтримували себе в формі

Спорт в СРСР був масовим явищем. Дієт, фітнес-клубів, гімнастики для схуднення, пілатесу практично не було.

Косметика в СРСР

Найчастіше дівчата виглядали дуже натурально і природно. З косметики були поширені тільки помада, пудра і туш для вій, яку потрібно було розмочувати вологою щіточкою.

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