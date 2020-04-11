Головна Новини
11 квітня • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими

11.2т
Читати матеріал російською

Стандарти жіночої краси в СРСР дуже відрізнялися від сучасних. Ніхто не гнався за параметрами 90-60-90, з макіяжем і вбраннями виникали проблеми і найчастіше дівчата виглядали досить просто і "натурально".

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядали привабливі дівчата минулих років.

Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими

Радянська мода

Найчастіше дівчата ходили в сукнях або спідницях різної довжини, від "міні" до "максі". Шили їх дуже часто самостійно. Найбільш поширеним жіночим взуттям були літні туфлі та зимові чоботи. Кросівок не було, а кеди носили тільки на уроках фізкультури та під час інших занять спортом.

Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими
Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими

Як дівчата підтримували себе в формі

Спорт в СРСР був масовим явищем. Дієт, фітнес-клубів, гімнастики для схуднення, пілатесу практично не було.

Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими
Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими
Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими

Косметика в СРСР

Найчастіше дівчата виглядали дуже натурально і природно. З косметики були поширені тільки помада, пудра і туш для вій, яку потрібно було розмочувати вологою щіточкою.

Стандарти краси в СРСР: яких дівчат вважали привабливими

Раніше, OBOZREVATEL пропонував читачеві побачити п'ять культових речей, які любили радянські модниці.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
7
Смішно
10
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А по-своєму гарно!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lady Краса

Коронавірус. Найважливіше

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги