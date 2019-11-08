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8 листопада • оновлено в 15:45
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Стало відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі моделей "плюссайз": фото красуні

2.2т Читати матеріал російською

На конкурсі краси Miss Top of the World Plussize, який відбудеться в Києві 9 листопада, Україну представлятиме уродженка Миколаєва Дарина Чепкова.

Зазначається, що захід пройде в Україні, пише "Укрінформ".

Дарина Чепкова

Дарина Чепкова

Укрінформ

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"У столиці України вперше відбудеться всесвітній конкурс Miss Top of the World Plussize. Київ уже зустрів конкурсанток із вісімнадцяти країн світу, які гідно представлятимуть свої країни на змаганні в приміщенні Olympic Hall. Україну захищатиме Дарина Чепкова, яка вже має досвід участі в подібних заходах і конкурсах краси", – йдеться в повідомленні.

Дарина Чепкова

Дарина Чепкова

Укрінформ

Дарина Чепкова

Дарина Чепкова

Укрінформ

Дарина Чепкова

Дарина Чепкова

Укрінформ

Конкурс складатиметься з кількох етапів: самопрезентація у відеоролику (відеовізитка), конкурс демонстрації талантів дівчат, дефіле в національних костюмах, вечірніх та коктейльних сукнях.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Манілі (Філіппіни) завершився конкурс краси "Міс Земля – 2019", де переможницею стала представниця Пуерто-Ріко Нелліса Піментел.

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