Стало відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі моделей "плюссайз": фото красуні

На конкурсі краси Miss Top of the World Plussize, який відбудеться в Києві 9 листопада, Україну представлятиме уродженка Миколаєва Дарина Чепкова.

Зазначається, що захід пройде в Україні, пише "Укрінформ".

Дарина Чепкова Укрінформ

"У столиці України вперше відбудеться всесвітній конкурс Miss Top of the World Plussize. Київ уже зустрів конкурсанток із вісімнадцяти країн світу, які гідно представлятимуть свої країни на змаганні в приміщенні Olympic Hall. Україну захищатиме Дарина Чепкова, яка вже має досвід участі в подібних заходах і конкурсах краси", – йдеться в повідомленні.

Дарина Чепкова Укрінформ

Дарина Чепкова Укрінформ

Дарина Чепкова Укрінформ

Конкурс складатиметься з кількох етапів: самопрезентація у відеоролику (відеовізитка), конкурс демонстрації талантів дівчат, дефіле в національних костюмах, вечірніх та коктейльних сукнях.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Манілі (Філіппіни) завершився конкурс краси "Міс Земля – 2019", де переможницею стала представниця Пуерто-Ріко Нелліса Піментел.

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