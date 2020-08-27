Стало відомо, чому милом шкідливо вмивати обличчя

У минулі століття у жінок не було різноманіття серед засобів для догляду за обличчям або тілом. Тому вони користувалися милом для рук, яке зараз може негативно вплинути на вашу шкіру.

Так, у миючий засіб додають барвники і речовини, які допомагають боротися з бактеріями. Якщо вмивати обличчя таким милом, то це призведе до відчуття стягнутості та подразнення, пише видання "Рамблер".

Також відзначимо, що мило – продукт реакції між жиром і лугом, і воно може порушувати pH шкіри і робити роговий шар тоншим. Як наслідок – обличчя вже буде гірше утримувати вологу та буде чутливішим до зовнішнього середовища.

Мило може погано вплинути на стан шкіри обличчя vidpoviday.com

Експерти додали, що раз у тиждень все ж можна використовувати дитяче мило, склад якого зазвичай максимально безпечний. Після такої процедури важливо тонізувати обличчя і нанести зволожуючий крем.

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