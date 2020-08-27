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Стало відомо, чому милом шкідливо вмивати обличчя

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Краса
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Експерти не рекомендують користуватися милом для очищення обличчя

Експерти не рекомендують користуватися милом для очищення обличчя. Фото: excellence

У минулі століття у жінок не було різноманіття серед засобів для догляду за обличчям або тілом. Тому вони користувалися милом для рук, яке зараз може негативно вплинути на вашу шкіру.

Так, у миючий засіб додають барвники і речовини, які допомагають боротися з бактеріями. Якщо вмивати обличчя таким милом, то це призведе до відчуття стягнутості та подразнення, пише видання "Рамблер".

Також відзначимо, що мило – продукт реакції між жиром і лугом, і воно може порушувати pH шкіри і робити роговий шар тоншим. Як наслідок – обличчя вже буде гірше утримувати вологу та буде чутливішим до зовнішнього середовища.

Мило може погано вплинути на стан шкіри обличчя

Мило може погано вплинути на стан шкіри обличчя vidpoviday.com

Експерти додали, що раз у тиждень все ж можна використовувати дитяче мило, склад якого зазвичай максимально безпечний. Після такої процедури важливо тонізувати обличчя і нанести зволожуючий крем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, чому не можна розчісувати мокре волосся.

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