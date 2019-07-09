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"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

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Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в бежевому топі без бюстгальтера. Свій образ Тіна доповнила спідницею з анімалістичним принтом і білими кросівками.

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Тіна Кароль

Фото з Instagram

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни
"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни
"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни
"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни
"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни
"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Тіни Кароль, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Спокуслива Тіна Кароль

Фото з Instagram

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Тіна Кароль засвітила груди

Фото з Instagram

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Тіна Кароль оголила ноги

Фото з Instagram

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Спокуслива Тіна Кароль

Фото з Instagram

"Стає жарко!" Тіна Кароль завела мережу фото без білизни

Тіна Кароль оголила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Avramenko Igor
Avramenko Igor
Т.е.без чулков.
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Аносов Александр
Аносов Александр
ЧТО ЭТО ЗА ПЕСИК???
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