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Спотворене обличчя: Кім Кардаш'ян раптово розповіла про серйозну хворобу

1.8тЧитати матеріал російською

Американська зірка, учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Кім Кардаш'ян-Уест продемонструвала фоловерам своє обличчя, уражене серйозною шкірною хворобою.

Так, світська левиця вказала, що хворіє на псоріаз. Наслідки хвороби, які відобразилися на її шкірі, вона показала на кадрах, опублікованих в Instagram (дивіться відео в кінці новини).

У ролику 38-річна телезірка продемонструвала зблизька свої щоки, покриті великими червоними плямами, а під відео написала свій діагноз.

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби

Instagram @kimkardashian (скріншот з відео)

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"Думаю, мені варто почати лікування псоріазу, тому що моя шкіра ніколи раніше не була в такому стані. У мене вже не виходить ховати хворобу", – поскаржилася вона в соціальній мережі і попросила поради у шанувальників.

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби

Instagram @kimkardashian (скріншот з відео)

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби

Instagram @kimkardashian (скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська модель і світська левиця Кім Кардаш'ян блиснула грудьми в 15-градусний мороз у прозорій сукні на вулиці в Монреалі.

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Особа
Кім Кардаш'ян
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Шостак Павел
Шостак Павел
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