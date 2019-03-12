Спотворене обличчя: Кім Кардаш'ян раптово розповіла про серйозну хворобу

Американська зірка, учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Кім Кардаш'ян-Уест продемонструвала фоловерам своє обличчя, уражене серйозною шкірною хворобою.

Так, світська левиця вказала, що хворіє на псоріаз. Наслідки хвороби, які відобразилися на її шкірі, вона показала на кадрах, опублікованих в Instagram (дивіться відео в кінці новини).

У ролику 38-річна телезірка продемонструвала зблизька свої щоки, покриті великими червоними плямами, а під відео написала свій діагноз.

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби Instagram @kimkardashian (скріншот з відео)

"Думаю, мені варто почати лікування псоріазу, тому що моя шкіра ніколи раніше не була в такому стані. У мене вже не виходить ховати хворобу", – поскаржилася вона в соціальній мережі і попросила поради у шанувальників.

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби Instagram @kimkardashian (скріншот з відео)

Обличчя Кім Кардаш'ян після хвороби Instagram @kimkardashian (скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська модель і світська левиця Кім Кардаш'ян блиснула грудьми в 15-градусний мороз у прозорій сукні на вулиці в Монреалі.

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