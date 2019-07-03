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"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

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Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Нікітюк позувала в рожевому купальнику, який відмінно підкреслив її ідеальну фігуру.

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками
"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками
"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками
"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками
"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками
"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч із величезним букетом квітів.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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