"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Нікітюк позувала в рожевому купальнику, який відмінно підкреслив її ідеальну фігуру.

Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото з Instagram

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото з Instagram

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч із величезним букетом квітів.

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