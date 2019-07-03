"Спокусниця!" Леся Нікітюк завела мережу пляжними знімками

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантними знімками.
Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Нікітюк позувала в рожевому купальнику, який відмінно підкреслив її ідеальну фігуру.
Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк вразила мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч із величезним букетом квітів.
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